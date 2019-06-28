Temmuz ayında beklediğimiz oyunlar

Stranger Things 3: The Game BonusXP'nin Netflix işbirliğiyle geliştirdiği Stranger Things 3: The Game, dizinin üçüncü sezonu şerefine geliyor. Retro 16 bit grafikleriyle dizinin atmosferine yakışacak gibi görünen oyun, çeşitli keşif ve bulmaca ögeleriyle geliyor. 2 kişiye kadar yerel co-op oynanışını da destekleyecek olan Stranger Things 3: The Game, diziden 12 karakteri sunacak oyunculara. Oyun 4 Temmuz'da PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS platformları için çıkacak. Sea of Solitude EA Play 2018 etkinliğinde tanıtılan Sea of Solitude, kendine has atmosferi ve görselliğiyle epey ilgi uyandırmıştı. Genç bir kadının yalnızlığı üzerine kişisel bir yolculuk olarak lanse edilen Sea of Solitude, bol bol fantastik yaratık barındıracak. Tabii bu yaratıkların kendilerine has bir tasarımı ve hikayesi bulunacak oyunda. Onları keşfetmek ise oyuncuya kalacak. Oyunun ana mekanı ise sulara gömülmüş bir şehir olacak. Sea of Solitude 5 Temmuz'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliyor.

Blazing Chrome JoyMasher'ın geliştirdiği Blazing Chrome, makinelerin egemen olduğu bir dünyada geçiyor. Oyunculara mutlak retro hissini yaşatacak gibi görünen oyunda robot ordusu dünyayı ele geçirmiş, insanlık ise yer altına çekilmiş durumda olacak. Mavra veya Doyla karakterleriyle oynayabileceğimiz Blazing Chrome 11 Temmuz'da PC ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Uzun bir aradan sonra dönüş yapmaya hazırlanan Marvel Ultimate Alliance serisi, The Black Order ile Nintendo Switch'e özel olarak geliyor. Avengers, Guardians of the Galaxy ve X-Men başta olmak üzere güçlü Marvel kahramanlarıyla oynayabileceğimiz oyunda evreni Thanos'tan kurtarmaya çalışacağız. Aksiyon-RPG Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order 19 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Beyond: Two Souls Quantic Dream'in daha önce PlayStation platformuna özel olarak çıkardığı Beyond: Two Souls Temmuz ayında PC'de yeniden karşımıza çıkacak. Ellen Page ve Willem Dafoe gibi üst düzey oyuncuların performansları ile geliştirilen bir psikolojik gerilim olan Beyond: Two Souls'da Jodie Holmes karakteriyle doğaüstü bir maceraya çıkıyor oyuncular.