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Temmuz ayının ilk 10 günü izlenebiliyor! Görmek için o ile akın ediyorlar! Yurt dışından gelenler bile var

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyon'un tam ortasında ortaya çıkan batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyondaki bu manzara yılın sadece 10 günü izleniliyor.

Yılın sadece 10 günüyle sınırlıKaranlık Kanyon'daki gün batımı anınıizlemek için dünyanın birçok ülkesinden turistler, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

Temmuz ayının ilk 10 günü izlenebiliyor! Görmek için o ile akın ediyorlar! Yurt dışından gelenler bile var 1

"TEMMUZ AYININ İLK 10 GÜNÜ"

Karanlık Kanyon'un tam ortasındaki gün batımını izleyebilmenin temmuz ayının ilk 10 günü mümkün olduğunu belirten yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyor. Turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyon'un ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.

Temmuz ayının ilk 10 günü izlenebiliyor! Görmek için o ile akın ediyorlar! Yurt dışından gelenler bile var 1

Doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi, yerli ve yabancı turistlerle birlikte gün batımını görüntülerken;ilçeye yeni atanan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkanda bu anı izleyenler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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