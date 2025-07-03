Temmuz ayının ilk 10 günü izlenebiliyor! Görmek için o ile akın ediyorlar! Yurt dışından gelenler bile var

Yılın sadece 10 günüyle sınırlıKaranlık Kanyon'daki gün batımı anınıizlemek için dünyanın birçok ülkesinden turistler, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine geliyor.

"TEMMUZ AYININ İLK 10 GÜNÜ"

Karanlık Kanyon'un tam ortasındaki gün batımını izleyebilmenin temmuz ayının ilk 10 günü mümkün olduğunu belirten yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyor. Turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyon'un ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi, yerli ve yabancı turistlerle birlikte gün batımını görüntülerken;ilçeye yeni atanan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkanda bu anı izleyenler arasında yer aldı.