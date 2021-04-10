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Temsilcilerimizin EuroLeague'deki eşleşmeleri belli oldu

10.04.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague Play-off eşleşmeleri belli oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi, Real Madrid ile Fenerbahçe Beko ise Rusya ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Temsilcilerimizin EuroLeague'deki eşleşmeleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes, Real Madrid ile, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova ile eşleşti.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

NEFES KESEN EŞLEŞMELER

Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, altıncı sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

Ligi yedinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise ikinci sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın rakibi oldu.

Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos'u yenerse adını play-off'a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket'e kaptıracak.

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Zenit/Valencia Basket

Anadolu Efes - Real Madrid

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

AX Armani Exchange Milan - Bayern Münih


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