Dev şirkette skandal reklam: “İnsan eti” ifadesi infial yarattı

Popüler perakende sitesi Temu, online alışveriş yapanları şaşkına çeviren bir reklamla gündeme geldi. "İnsan Eti" satışa sunuluyormuş gibi görünen ilan, temelde konservelenmiş dana etinin tanıtımıyla ilişkilendirilen ürüne yazılan açıklama mide bulandırdı.

SUÇU REKLAM SİSTEMİNE ATTILAR

ABD magazini The Intelligencer'a göre, aynı garip "insan eti" açıklaması kısa süreliğine Temu'nun kendi sitesinde de yer aldı. Ancak, Çinli perakende şirketi, ilanın hemen ardından ürünün satışını kaldırarak, hatalı ismin bir "otomatik reklam sistemi hatası" olduğunu açıkladı. Şirket, bu hatanın arama motoru optimizasyonu (SEO) araçlarının, insanlara yönelik ürünlerle evcil hayvanlar için yiyecek arasındaki farkı ayıramamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.