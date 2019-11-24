Mynet Trend

TENAA’da ortaya çıktı: Xiaomi Mi MIX 3, 5G ile tekrar doğuyor!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Xiaomi Mi MIX 3’ün 5G destekli yeni yan modeli Xiaomi Mi MIX 3 5G, Çin’in sertifika kurumu TENAA’da ortaya çıktı. TENAA’daki Xiaomi Mi MIX 3 5G özellikleri arasında Xiaomi Mi MIX 3’ten farklı birçok yenilik var.

TENAA’da ortaya çıktı: Xiaomi Mi MIX 3, 5G ile tekrar doğuyor!

Xiaomi Mi MIX 3 Xiaomi’nin yenilikçi tasarımı ile öne çıkan bir akıllı telefondu kuşkusuz. Kızaklı ön kamera sistemi ile hala daha piyasadaki akıllı telefon modellerinden ayrışan Xiaomi Mi MIX 3’e TENAA’da çıkan kayıtlara göre 5G desteğine sahip bir kardeş geliyor. O kardeş, Xiaomi Mi MIX 3 5G’den başkası da değil.

XİAOMİ Mİ MİX 3 5G GELİYOR

Xiaomi Mi MIX 3 5G Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’nın listesinde görüntülendi. TENAA listesindeki Xiaomi Mi MIX 3 5G özellikleri tablosuna göre yeni nesil Mi MIX 3, adından da anlaşılacağı üzere 5G destekli olacak ve 6GB RAM/128 GB dahili hafıza ve 8GB RAM/256GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Cihazın ekranında ise 6,39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir OLED ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi arzı endam edecek.

6

Xiaomi Mi MIX 3’e nazaran özelliklerinde birtakım iyileşmeler içeren Xiaomi Mi MIX 3 5G, batarya desteğini ise 3.800 mAh’e çıkartacak. Bu batarya pek tabii 10W kablosuz şarj desteği de sunacak. İşletim sistemi tarafında ise bizi MIUI 11 arayüzüne sahip bir Android 10 karşılayacak.

XİAOMİ Mİ MIX 3 5G ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci
6GB/8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği
128GB/256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği
6,39 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED bir ekran
İkisi de 12 megapiksel çözünürlüğünde olan çift arka kamera
Biri 24 megapiksel çözünürlüğünde diğeri 2 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere çift ön kamera
QuickCharge 4+ ve 10W kablosuz şarj destekli 3.800 mAh batarya
MIUI 11+Android 10

Anahtar kelimeler: Xiaomi, Xiaomi mi mix 3, Xiaomi mi mix 3 5G, Xiaomi mi mix 5g özellikleri, TENAA, akıllı telefon

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
WhatsApp 400 bin kullanıcıyı engelledi!WhatsApp 400 bin kullanıcıyı engelledi!
Musk açıkladı! İşte Tesla Cybertruck'ın sipariş sayısıMusk açıkladı! İşte Tesla Cybertruck'ın sipariş sayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
xiaomi Xiaomi Mi Mix 3 5G xiaomi mi mix 5g özellikleri TENAA

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında çıkmış en iyi Nintendo Switch oyunları

İşte 2019'un en iyi Nintendo Switch oyunları

En iyi Xbox One oyunları

İşte 2019'un en iyi Xbox One oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

2019 yılının en iyi PlayStation 4 oyunları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Android için gerçekleşecek buluşmanın detayları

Atari, VCS için geri sayıma geçti

Atari'de geri sayım başladı

Huawei yeni katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs ile karşımıza çıktı

İşte Huawei Mate Xs özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.