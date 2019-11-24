TENAA’da ortaya çıktı: Xiaomi Mi MIX 3, 5G ile tekrar doğuyor!

Xiaomi Mi MIX 3 Xiaomi’nin yenilikçi tasarımı ile öne çıkan bir akıllı telefondu kuşkusuz. Kızaklı ön kamera sistemi ile hala daha piyasadaki akıllı telefon modellerinden ayrışan Xiaomi Mi MIX 3’e TENAA’da çıkan kayıtlara göre 5G desteğine sahip bir kardeş geliyor. O kardeş, Xiaomi Mi MIX 3 5G’den başkası da değil.

XİAOMİ Mİ MİX 3 5G GELİYOR

Xiaomi Mi MIX 3 5G Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’nın listesinde görüntülendi. TENAA listesindeki Xiaomi Mi MIX 3 5G özellikleri tablosuna göre yeni nesil Mi MIX 3, adından da anlaşılacağı üzere 5G destekli olacak ve 6GB RAM/128 GB dahili hafıza ve 8GB RAM/256GB dahili hafıza olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Cihazın ekranında ise 6,39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir OLED ekran yer alacak. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisi arzı endam edecek.

Xiaomi Mi MIX 3’e nazaran özelliklerinde birtakım iyileşmeler içeren Xiaomi Mi MIX 3 5G, batarya desteğini ise 3.800 mAh’e çıkartacak. Bu batarya pek tabii 10W kablosuz şarj desteği de sunacak. İşletim sistemi tarafında ise bizi MIUI 11 arayüzüne sahip bir Android 10 karşılayacak.