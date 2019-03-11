Tencent, PUBG Mobile Espora Desteğini 2 Milyon $’lık Ödül Havuzuna Sahip Etkinlikle Sürdürecek

Tencent ve PUBG Corp. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS‘ı güçlü bir mobil espor haline getirmek için kolları sıvadı. PUBG Mobile Club Open 2019 isimli düzenleyecekleri yeni etkinlik yıl boyunca devam edecek ve ödül havuzu 2 milyon $’la PUBG için şimdiye kadar sağlanan en büyük ödül havuzu olacak.

Son 12 ayda PUBG Mobile espor girişiminde yapılan etkinlikler arasında 600 bin $ ödül havuzlu PUBG Mobile Star Challenge ve Dubai Festival Arena‘da gerçekleşen final yer alıyor.

Tencent, geçtiğimiz Ocak ayında PUBG Corp. ile ortak olarak 142 bin $ ödül havuzuna sahip açık bir turnuva olan OPPO PUBG Mobile India Series‘i destekledi. Etkinliğe ödüllere ürünleriyle destek sağlayan OPPO isimli akıllı telefon markası sponsor oldu.

PUBG Mobile Club Open 2019 ilkbahar ve sonbahar ayakları olmak üzere ikiye ayrılacak, her iki ayak kendi ödül havuzuna ve global finale sahip olacak. İlkbahar Ayağı Global Finali Temmuz ayında gerçekleşecek. Etkinliklerin formatıyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi. Ödül havuzunun ilkbahar ve sonbahar ayaklarına nasıl dağıtılacağı açıklanmadı.