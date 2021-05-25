Tencereniz yandığında sakın çöpe atmayın! Sadece 3 adımda tencerenizi kurtarabilirsiniz

Yemek pişirmek çok zevkli bir aktivite, ah bir de mutfak kazaları olmasa! Yanmış bir tencereyi temizlemenin ne kadar zor ve uğraştırıcı olduğu herkesin malumu. Evinizde bulunan basit malzemelerle siz de zahmetsizce yanan tencerenizi eski haline döndürebilirsiniz. Bir anlık dalgınlıkla yüksek ateşte unutulan tencerenizdeki yanık lekelerini nasıl yok ederim, diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız rehber ile karşınızdayız.

1. KARBONATLA TEMİZLİK

Ev temizliğinde pek çok alanda karşımıza çıkan karbonat, dibi tutan tencereleri eski haline getirmede de oldukça etkili. Bunun için 1 veya 2 çay bardağı karbonata ihtiyacınız var. Yanan tencerenin temizliğinde takip edeceğiniz aşamalar ise şöyle:

Tencerenin dibindeki yanan yemek kalıntılarını tahta kaşıkla temizleyin.

Yanan tencereyi soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra tencerenin tabanını 1-2 çay bardağı ölçüsündeki karbonatla kaplayın.

Üzerine 4 su bardağı su ekleyip kaynatmaya başlayın.

Su kaynayınca karbonat sayesinde tencerenin dibindeki yanık ve lekelerin yumuşadığını görebilirsiniz.

Fırça veya süngerle tencerenin dibini temizleyin ve ardından durulayın.

2. SİRKEYLE TEMİZLİK

Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan beyaz sirke, yanan tencerelerin kurtarılmasında da sıkça tercih ediliyor. Kararan, dibi tutan tencerenin temizliği için ihtiyacınız olan malzemeler beyaz sirke, karbonat ve su. Temizlik aşamasında yapmanız gerekenler ise şöyle:

Öncelikle tencerenin dibindeki yemek kalıntılarını spatula veya tahta kaşıkla kazıyın.

Tencerenin dibine bolca beyaz sirke dökün.

Sirkeyle aynı ölçüde suyu ilave edin.

Son olarak sirkeli suya 1 yemek kaşığı karbonat koyun.

Tencereyi 15-20 dakika kaynatın.

Tencerenin içerisinde kabaran kir ve lekeleri sünger veya fırçayla ovalayarak temizleyin. Ardından durulayın.

3. LİMONLA TEMİZLİK

Tencereniz yandığında dış kısmında koyu renkli ve çıkarılması oldukça zor olan lekeler meydana gelir. Bu inatçı lekelerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve yarım limonun suyuna ihtiyacınız var. Malzemeler hazırsa gelelim temizlik aşamasına: