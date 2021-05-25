Tencereniz yandığında sakın çöpe atmayın! Sadece 3 adımda tencerenizi kurtarabilirsiniz

Yemek pişirmek çok zevkli bir aktivite, ah bir de mutfak kazaları olmasa! Yanmış bir tencereyi temizlemenin ne kadar zor ve uğraştırıcı olduğu herkesin malumu. Evinizde bulunan basit malzemelerle siz de zahmetsizce yanan tencerenizi eski haline döndürebilirsiniz. Bir anlık dalgınlıkla yüksek ateşte unutulan tencerenizdeki yanık lekelerini nasıl yok ederim, diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız rehber ile karşınızdayız.
Ev temizliğinde pek çok alanda karşımıza çıkan karbonat, dibi tutan tencereleri eski haline getirmede de oldukça etkili. Bunun için 1 veya 2 çay bardağı karbonata ihtiyacınız var. Yanan tencerenin temizliğinde takip edeceğiniz aşamalar ise şöyle:
Ev temizliğinin vazgeçilmezi olan beyaz sirke, yanan tencerelerin kurtarılmasında da sıkça tercih ediliyor. Kararan, dibi tutan tencerenin temizliği için ihtiyacınız olan malzemeler beyaz sirke, karbonat ve su. Temizlik aşamasında yapmanız gerekenler ise şöyle:
Tencereniz yandığında dış kısmında koyu renkli ve çıkarılması oldukça zor olan lekeler meydana gelir. Bu inatçı lekelerden kurtulmak için 1 yemek kaşığı karbonat ve yarım limonun suyuna ihtiyacınız var. Malzemeler hazırsa gelelim temizlik aşamasına:
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