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Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Astımdan vereme, kalp sorunlarından iktidarsızlığa kadar çözüm sarımsak sütü. Doğal bir ilaç olarak bilinen sarımsak sütünün tarifi de son derece basit. Sağlığınıza doğal yöntemlerle kavuşmak istiyorsanız bu kürü denemenizi öneririz.

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Malzemeler

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500 ml süt
10 diş kıyılmış sarımsak
3 çorba kaşığı bal
250 ml su

Nasıl hazırlanır?

Tencereye su, süt ve sarımsağı ekleyin. Orta ısıda durmadan karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin ve sarımsak sütünü ocaktan alın. Ilık içmeye özen gösterin.

Zatüre

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Hastalandığınızda günde 3 defa sarımsak sütünden için. Tedavinizi hızlandıracak olan bu kür hızlıca toparlanmanızı sağlayacak.

**Kalp damar sorunları

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Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.

Uykusuzluk

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Sarımsak sütünü gece yatmadan önce içerseniz sizi rahatlatacaktır. Böylelikle çok daha kolay uykuya dalabilirsiniz.

Kolesterol
Bu karışımı ısıtın ve 7 gün boyunca da kötü LDL kolestrolü düşürecek ve iyi HDL olanı artıracaktır.

İktidarsızlık

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Bu süt de bu tür sorunlar için harika. Ayrıca hem kadın hem de erkek doğurganlık konularında haşlanmış sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilir.

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ballı sarımsak sarımsak sarımsak sütü

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