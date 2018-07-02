Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

500 ml süt
10 diş kıyılmış sarımsak
3 çorba kaşığı bal
250 ml su
Tencereye su, süt ve sarımsağı ekleyin. Orta ısıda durmadan karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin ve sarımsak sütünü ocaktan alın. Ilık içmeye özen gösterin.
Zatüre
Hastalandığınızda günde 3 defa sarımsak sütünden için. Tedavinizi hızlandıracak olan bu kür hızlıca toparlanmanızı sağlayacak.
**Kalp damar sorunları
Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.
Uykusuzluk
Sarımsak sütünü gece yatmadan önce içerseniz sizi rahatlatacaktır. Böylelikle çok daha kolay uykuya dalabilirsiniz.
Kolesterol
Bu karışımı ısıtın ve 7 gün boyunca da kötü LDL kolestrolü düşürecek ve iyi HDL olanı artıracaktır.
İktidarsızlık
Bu süt de bu tür sorunlar için harika. Ayrıca hem kadın hem de erkek doğurganlık konularında haşlanmış sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilir.
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