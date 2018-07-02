Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Malzemeler

500 ml süt

10 diş kıyılmış sarımsak

3 çorba kaşığı bal

250 ml su

Nasıl hazırlanır?

Tencereye su, süt ve sarımsağı ekleyin. Orta ısıda durmadan karıştırın. Karışım ılıdıktan sonra balı da ekleyin ve sarımsak sütünü ocaktan alın. Ilık içmeye özen gösterin.

Zatüre

Hastalandığınızda günde 3 defa sarımsak sütünden için. Tedavinizi hızlandıracak olan bu kür hızlıca toparlanmanızı sağlayacak.

**Kalp damar sorunları

Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bu nedenle kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.

Uykusuzluk

Sarımsak sütünü gece yatmadan önce içerseniz sizi rahatlatacaktır. Böylelikle çok daha kolay uykuya dalabilirsiniz.

Kolesterol

Bu karışımı ısıtın ve 7 gün boyunca da kötü LDL kolestrolü düşürecek ve iyi HDL olanı artıracaktır.

İktidarsızlık

Bu süt de bu tür sorunlar için harika. Ayrıca hem kadın hem de erkek doğurganlık konularında haşlanmış sarımsak parçalarını yemeyi düşünebilir.