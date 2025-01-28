Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder transferinde ortalık toz duman... Şimdi de Beşiktaş vazgeçti!

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı veremeyen ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder Siyah-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşırken bu gelişme sonrası taraftarlar yönetime tepki göstermişti.

CENGİZ TEPKİLERE DAYANAMADI

İki takım anlaşma sağlarken sosyal medyada gelen tepkilerin ardından morali bir hayli bozulan Cengiz Ünder düşünme kararı alırken Beşiktaş yönetiminden de beklenmedik bir hamle geldi.

TRANSFER İPTAL OLDU

TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.