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Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder transferinde ortalık toz duman... Şimdi de Beşiktaş vazgeçti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2025 16:58
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olması beklenen ve iki kulübünde büyük oranda anlaşarak el sıkıştığı milli futbolcu Cengiz Ünder transferinde ortalık karıştı. İşte detaylar...

Tepkilere dayanamadı! Cengiz Ünder transferinde ortalık toz duman... Şimdi de Beşiktaş vazgeçti!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı veremeyen ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder Siyah-Beyazlılar ile büyük oranda anlaşırken bu gelişme sonrası taraftarlar yönetime tepki göstermişti.

CENGİZ TEPKİLERE DAYANAMADI

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İki takım anlaşma sağlarken sosyal medyada gelen tepkilerin ardından morali bir hayli bozulan Cengiz Ünder düşünme kararı alırken Beşiktaş yönetiminden de beklenmedik bir hamle geldi.

TRANSFER İPTAL OLDU

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TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

Cengiz Ünder'in Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Olumlu bir gelişme, Cengiz burada daha iyi performans gösterebilir.
Olumsuz bir durum, bu transfer Cengiz için kaçırılmış bir fırsat.
Tamamen gereksiz bir transfer girişimiydi.
Her iki kulüp için de iyi bir karar verilmedi.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş fenerbahçe
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