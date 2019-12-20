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Tepkilere neden olmuştu! Kırıkkale Üniversitesi'nden 'Arapça İstiklal Marşı' açıklaması

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Dünya Arapça Günü etkinliğinde, İstiklal Marşı, Arapça okundu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İstiklal Marşı'nın Arapça okunması tepkilere neden oldu. Kırıkkale Üniversitesi gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Rektörlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada İstiklal Marşı'nın ilk önce Türkçe olarak okunduğu ardından yabancı öğrencilerin manasını idrak edebilmesi amacıyla Arapçaya çevrildiği belirtildi.

Tepkilere neden olmuştu! Kırıkkale Üniversitesi'nden 'Arapça İstiklal Marşı' açıklaması

Kırıkkale Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu Dünya Arapça Günü ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe ait broşürlerde, İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasının da programa alındığı görülmüştü.

İLK İKİ KITA ARAPÇA OLARAK OKUNDU

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, broşürlerin söz konusu etkinliğe ait olduğu doğrulanırken, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının şiir şeklinde Arapça okunacağı belirtildi.

Dün gerçekleştirilen etkinlikte İstiklal Marşı, Arapça olarak okundu.

brosur

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI

Kırıkkale Üniversitesi sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Arapça Günü çerçevesinde Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerimiz tarafından bir etkinlik gerçekleştirilmiş ve söz konusu etkinlikte saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşımız Türkçe olarak büyük bir coşkuyla okunmuştur. Ardından günün anlamına uygun olarak ve programa katılan yabancı öğrencilerin manasına idrak etmesi amacıyla İstiklal Marşımız bir öğrencimiz tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Sosyal medyada Üniversitemize ve bu programa ait olmayan görüntüler yayınlanarak İstiklal Marşımızın Arapça olarak okunduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz ve şehrimizin itibarını zedelemeye yönelik bu maksatlı yayınları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

kirikkale-universitesi

Törende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale ettiTörende İstiklal Marşı krizi! Görevliler müdahale etti

Geçtiğimiz Haziran ayında Kırıkkale Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde de farklı bir “İstiklal Marşı” krizi yaşanmıştı.

Törende “siyasi içerik” taşıdığı gerekçesiyle İstiklal Marşı’nın okutulmadığı iddiasıyla kürsüye gelen bir öğrenci salondakilere tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Üniversitesi istiklal marşı arapça Dünya Arapça Günü

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
İngilizce okunsa Tepki olurmuydu acaba benim güzel milletimden? Ne bu arapça düşmanlığı
Arap sevdalılarının yeri Arabistan.
@idgs43 ŞU LANET ARAP MAYASI NEREDEN BULAŞTI BİZ TÜRKLERE.
osmanlıyı satan araplar ülkemize hertürlü kötülüğü yapan araplar kendileri o kadar bolluk içinde yüzerken hiç bir müslüman ülkeye yardım etmeyen yine araplar asıl sendeki bu arap seviciliği neden
okadar meraklıysanız defolun Arabistan'a size orası yakışır
@idgs43 okuyamassın kardeşim ne arapcasıymış
NE ÜLKEYİZ YAHU NE HIRSIZI YALANCISI NEDE HAİNİ TERÖRİSTİ !!! MİLLET UZAYA ÇIKMA PLANI YAPIYOR BİZ HAAALA YERİMİZDE SAYIYORUZ !!!!! UĞRAŞTIKLARI İŞLERE BAK YAHU
ezan türkçe okunsa yırtınırsınız...
@mzmz600 ezanla marşı bir tuttacak kadar kafirsiniz işte...
@mzmz600 ne alaka hemen dinle karşılaştırıyorsunuz.
okuyamssın arkadaşım hangi kıtası olursa olsun
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