Tepsi mantı tarifi: Tepsi mantı nasıl yapılır?

Hem kolay bir şekilde yapılabilen hem de lezzetine doyum olmayan tepsi mantı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı ile daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz. İşte tarifimiz:

MALZEMELER Hamur:

1 bardak un

1 yumurta

1,5 bardak su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı:

180 gram kıyma

1 soğan

Yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber

Sosu:

100 gram tereyağı

1 kaşık salça

1 bardak kemik suyu

1 çay kaşığı tuz