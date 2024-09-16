Tepsi mantı tarifi: Tepsi mantı nasıl yapılır?

Türk mutfağının hem geleneksel hem de namı dünyaya ulaşan lezzeti mantıyı bir de tepside deneyin! Tepsi mantı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, verilen tarif aşamaları ile birkaç dakika içinde enfes bir tepsi mantı hazırlayabilirsiniz.
Hem kolay bir şekilde yapılabilen hem de lezzetine doyum olmayan tepsi mantı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı ile daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz. İşte tarifimiz:
MALZEMELER
Hamur:
1 bardak un
1 yumurta
1,5 bardak su
1 çay kaşığı tuz
İç harcı:
180 gram kıyma
1 soğan
Yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber
Sosu:
100 gram tereyağı
1 kaşık salça
1 bardak kemik suyu
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve yoğurun.
Hamuru köşede 1 saat dinlendirin.
Harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
Hamuru un serptiğiniz tezgaha alın.
2 adet beze kesin.
Bezeleri merdane ile 0,3 cm incelikte açın.
Açtığınız hamuru kare kare kesin.
İç harcından ortalarına yerleştirin.
Sos için malzemeleri bir tencerede karıştırarak pişirin.
Harç yerleştirdiğiniz hamurları elinizle kapatın.
Hamurları yağlı tepsiye dizin.
Mantığı sıcak fırında 200 derecede 20 dakika pişirin.
Pişen hamurlara sos gezdirin ve 15 dakika daha pişirin.
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