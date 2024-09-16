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Tepsi mantı tarifi: Tepsi mantı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 21:32
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Türk mutfağının hem geleneksel hem de namı dünyaya ulaşan lezzeti mantıyı bir de tepside deneyin! Tepsi mantı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir, verilen tarif aşamaları ile birkaç dakika içinde enfes bir tepsi mantı hazırlayabilirsiniz.

Tepsi mantı tarifi: Tepsi mantı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 70dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 340kal

Hem kolay bir şekilde yapılabilen hem de lezzetine doyum olmayan tepsi mantı tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme miktarı ile daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz. İşte tarifimiz:

MALZEMELER

  • Hamur:
  • 1 bardak un
  • 1 yumurta
  • 1,5 bardak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İç harcı:
  • 180 gram kıyma
  • 1 soğan
  • Yarımşar çay kaşığı tuz, karabiber
  • Sosu:
  • 100 gram tereyağı
  • 1 kaşık salça
  • 1 bardak kemik suyu
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Hamur malzemelerini bir kapta karıştırın ve yoğurun.
  • Hamuru köşede 1 saat dinlendirin.
  • Harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Hamuru un serptiğiniz tezgaha alın.
  • 2 adet beze kesin.
  • Bezeleri merdane ile 0,3 cm incelikte açın.
  • Açtığınız hamuru kare kare kesin.
  • İç harcından ortalarına yerleştirin.
  • Sos için malzemeleri bir tencerede karıştırarak pişirin.
  • Harç yerleştirdiğiniz hamurları elinizle kapatın.
  • Hamurları yağlı tepsiye dizin.
  • Mantığı sıcak fırında 200 derecede 20 dakika pişirin.
  • Pişen hamurlara sos gezdirin ve 15 dakika daha pişirin.
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