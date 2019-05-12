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Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay! Cemaat seferber oldu

Yasin Koçal Yasin Koçal
YAŞAM  | 12.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde teravih namazı öncesi camiye giren kedi, Kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmama kısa süreli panik yaşatan kediyi cemaat güçlükle dışarı çıkardı.

Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca’nın Kuran-ı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi.

Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu. Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karamürsel teravih namazı

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