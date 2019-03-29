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'Tercih' galada izleyiciden tam not aldı

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SİNEMA TV  | 29.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Almanya'da çekilen ve dün akşam Gelsenkirchen kentinde galası yapılan ‘Tercih’ (Die Wahl) adlı film, izleyicisinden tam not aldı.

'Tercih' galada izleyiciden tam not aldı

Yapımcı ve yönetmen Yıldıray Cengiz tarafından çekilen ‘Tercih’ filminin galası, dün akşam Gelsenkirchen kentinde bulunan Schauburg Filmpalast'ta yaklaşık beş yüz sinemaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

CEM DAVRAN KONUK OYUNCU

‘Tercih’ film galasına, filmde rol alan oyuncular, yapımcı ve yönetmen Yıldıray Cengiz ve filmde konuk oyuncu olarak yer alan Cem Davran; Fortuna Düsseldorf ve Türkiye A Milli Futbol takımı oyuncusu Kaan Ayhan, sinema oyuncusu Hakan Gerçek, Gelsenkirchen il Meclis Üyesi Nezahat Kılıç, oyuncular, gazeteciler, filmde rol almış olan ve Kasım ayında vefat eden Gazateci-Yazar Baha Güngör'ün oğlu Umut Güngör ile iş ve sanat camiasından çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gelsenkirchen kentinde 7 ayda çekilen ‘Tercih’, 40 dakikalık orta metrajlı bir film olarak hazırlandı. Arzu Neuwirth ile Yasin Boynuince'nin başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini yapan Yıldıray Cengiz, filmin senaryosunu da Arzu Neuwirth'le birlikte hazırladı. Geçen Kasım ayında hayatını kaybeden Gazateci-Yazar Baha Güngör'ün de rol aldığı filmde, profesyonel oyuncuların yanı sıra amatör oyunculara da rol verildi.

FİLMİN KONUSU

Film, top model yarışmasına katılan bir Türk kızının ailesi ve sevdiği adamın kendisine engel olma çabasını anlatan yaşanmış bir hikâyeyi konu alıyor.

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FİLMİ BAHA GÜNGÖR'E ADADI

Filmin davetlilerle birlikte izlenmesinin ardından oyuncu kadrosunu sahneye davet ederek tek tek tanıtan ve sponsor firmalara teşekkür eden yönetmen Yıldıray Cengiz, “Bu filmi, uzun süre dostluğumuz olan ve geçen yıl aramızdan ayrılan Gazeteci-Yazar Baha Güngör'e adıyor, bir kez daha kendisini saygıyla anıyorum” diyerek salonda bulunan Baha Güngör'un oğlu Umut Güngör'ü sahneye davet etti.

Daha sonra gazetecilere konuşan Yıldıray Cengiz, “Film, yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Bir güzellik yarışmasını konu alsa da, aslında bir genç çiftin toplum tarafından nasıl baskı altına alındığını anlatıyor. Filmin güzel olan yanı, belki de ilk kez böyle bir konunun denenmiş olmasıdır. Filmde, profesyonel oyuncuların yanı sıra birçok amatör oyuncuya da şans verdik. Alman ve Türk izleyiciler gala için salondaydı. Her iki tarafa da mesaj veren bir film olduğunu düşünüyorum. Benim için asıl önemli olan geçen yıl kaybettiğimiz Baha Ağabey'e filmde, az olsa yer verebilmemizdir” dedi.

Filmde konuk oyuncu olarak rol alan ve galada sahneye davet edilen ünlü oyuncu Cem Davran, “Yıldıray Cengiz ile yirmi yıl önce bir şekilde tanıştık, iyi bir dost olduk. Yıldıray, hayalleri projeleri olan bir insan, hayalleri olan insanlara hep saygı duymuşumdur. Onun hayaline dokunmak benim için onurdu, Yıldıray'ın hayaline destek vermek için koşup geldim. Biliyorum ki çok film çekecek ve ben de elimden geldiği kadar kendisine destek olacağım” dedi.

Konuşmaların ardından oyuncular ve yapımcı kadrosu birlikte kameralara poz verdi.

DHA

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