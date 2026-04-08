Tereyağını böyle saklıyorsanız yandınız! Faydası neredeyse sıfırlanıyor

Tereyağı, yüksek yağ içeriği sayesinde dayanıklı bir ürün olsa da yanlış saklama koşulları lezzetini ve tazeliğini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, tereyağının türüne göre farklı yöntemlerle muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Genellikle pastörize edilen tereyağı, bakterilere karşı daha dirençli olsa da hava, ışık ve sıcaklık gibi dış etkenler ürünün yapısını bozabiliyor. Bu nedenle tereyağının doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve mümkünse hava geçirmez kaplarda saklanması öneriliyor.

TUZLU TEREYAĞI DAHA DAYANIKLI

Tuzlu tereyağı, içerdiği tuz sayesinde daha uzun süre dayanabiliyor. Uzmanlara göre uygun koşullarda oda sıcaklığında kısa süreli saklama mümkün.

Tuzlu tereyağı:

Oda sıcaklığında 1-2 gün

Buzdolabında 1-2 ay

Dondurucuda 6-9 ay

süreyle muhafaza edilebiliyor.

Ancak ortam sıcaklığının 21 derecenin üzerine çıktığı durumlarda tereyağının buzdolabına alınması gerekiyor. Ayrıca ürünün formunu koruyabilmesi için ocak, tost makinesi veya güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından uzak tutulması önem taşıyor.

TUZSUZ TEREYAĞINDA BUZDOLABI ŞART

Tuzsuz tereyağı ise daha hassas bir yapıya sahip olduğu için mutlaka buzdolabında saklanmalı. Uzmanlar, bu ürünün buzdolabının arka kısmında, ışık almayan ve serin bir noktada muhafaza edilmesini öneriyor.

Koku çekme özelliği yüksek olan tereyağının, diğer gıdalardan etkilenmemesi için sıkıca sarılması veya kapalı bir kapta tutulması gerekiyor. Kullanım öncesinde yumuşaması için kısa süreli olarak oda sıcaklığında bekletilmesinde ise sakınca bulunmuyor.

DOĞRU SAKLAMA LEZZETİ KORUYOR

Tereyağının uzun süre taze kalması için hava ile temasının azaltılması, serin ortamda saklanması ve uygun kaplar kullanılması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, doğru koşullarda saklanan tereyağının hem lezzetini hem de besin değerini koruyacağını vurguluyor.

Ayrıca dondurulan tereyağının çözdürülme sürecinde buzdolabında yavaş şekilde çözülmesi öneriliyor. Hızlı kullanım gerektiğinde ise donmuş tereyağının rendelenerek tariflerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Tereyağı yağ bazlı olduğu için buzdolabındaki diğer kokuları (soğan, yemek vs.) hızla içine alır. Bu da hem tadını hem tüketim kalitesini bozar. Oksidasyon olur. Ağzı açık kaldığında hava ile temas eder ve yağ oksitlenir. Bu durum besin değerinde düşüşe ve “bayat/acı” tada yol açar. Yüzey kurur ve üst kısmı kurur ve sararır. Bu, tazeliğin kaybolduğunu gösterir.

Özellikle A vitamini gibi yağda çözünen vitaminler zamanla etkisini kaybedebilir.