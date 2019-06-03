Terk edilme korkusu yaşayan köpeği için öyle bir şey yaptı ki!

Köpek sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri köpeklerindeki terk edilme korkusudur, ancak pug cinsi bu köpek için sahibi yaratıcı bir çözüm bulmuş.

Köpekler, özellikle yavru köpekler yalnız kalmakla ilgili olarak ciddi problemler yaşayabilirler. En sevdikleri insanın yakınlarında olmaması onları bir hayli huysuz ve sinirli yapabilir. Çoğu köpek bu endişeyle baş etmek için havlar, inler, yastıkları kemirir, hatta bazıları öylesine gergin olurlar ki evdeki çöpleri ortalığa saçıp eşyalara zarar vermeye başlayabilir. Aslında bütün bunların altında yatan sebep terk edilme ve yalnız kalma endişesidir. Hayvanlar nasıl tepki gösterirlerse göstersinler önemli olan onları sakinleştirebilmektir. Yakın zamanda aynı sorunları yaşayan Shorty isimli pug cinsi köpeğin sahibi Marc’ın bulduğu yaratıcı çözüm sizin de işinize yarayabilir.

Marc, eşi Kristen ve çok sevdikleri köpekleri Shorty ile tanışın.

Kısa süre sonra bu sevimli köpek Shorty 15 yaşına girecek. Shorty, sahibi Marc ile 11 yıldır beraber, Marc onu bir barınaktan sahiplenmiş. Marc’ın eşi Kristen: “Shorty barınağa getirildiğinde Marc orada çalışıyordu, onlarınki bir ilk görüşte aşk hikayesi.”