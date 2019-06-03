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Terk edilme korkusu yaşayan köpeği için öyle bir şey yaptı ki!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 03.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Terk edilme korkusu yaşayan ve uyuyamayan köpeği için sahibi öyle bir çözüm buldu ki takdir edeceksiniz.

Terk edilme korkusu yaşayan köpeği için öyle bir şey yaptı ki!

Köpek sahiplerinin en çok karşılaştığı sorunlardan biri köpeklerindeki terk edilme korkusudur, ancak pug cinsi bu köpek için sahibi yaratıcı bir çözüm bulmuş.

Köpekler, özellikle yavru köpekler yalnız kalmakla ilgili olarak ciddi problemler yaşayabilirler. En sevdikleri insanın yakınlarında olmaması onları bir hayli huysuz ve sinirli yapabilir. Çoğu köpek bu endişeyle baş etmek için havlar, inler, yastıkları kemirir, hatta bazıları öylesine gergin olurlar ki evdeki çöpleri ortalığa saçıp eşyalara zarar vermeye başlayabilir. Aslında bütün bunların altında yatan sebep terk edilme ve yalnız kalma endişesidir. Hayvanlar nasıl tepki gösterirlerse göstersinler önemli olan onları sakinleştirebilmektir. Yakın zamanda aynı sorunları yaşayan Shorty isimli pug cinsi köpeğin sahibi Marc’ın bulduğu yaratıcı çözüm sizin de işinize yarayabilir.

Marc, eşi Kristen ve çok sevdikleri köpekleri Shorty ile tanışın.

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Kısa süre sonra bu sevimli köpek Shorty 15 yaşına girecek. Shorty, sahibi Marc ile 11 yıldır beraber, Marc onu bir barınaktan sahiplenmiş. Marc’ın eşi Kristen: “Shorty barınağa getirildiğinde Marc orada çalışıyordu, onlarınki bir ilk görüşte aşk hikayesi.”

Shorty yıllardır Marc’ın yanından hiç ayrılmamış, öyle ki seyahatlere bile birlikte çıkmışlar.

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Ancak Shorty’nin yaşlanmasıyla birlikte bazı şeyler değişmek zorunda kalmış. Yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü Marc artık seyahatlerinde onu yanında götüremiyor. “Onun hasta olmasını istemediğim için artık yanında seyahatlere götüremiyorum” diyor Marc. Hal böyle olunca Marc gittiğinde Shorty son derece gergin ve endişeli oluyor. Sürekli havlayan ve ağlayan Shorty’yi kimse sakinleştiremiyor. Ne Kristen ne de Shorty’nin oyun arkadaşları onu rahatlatamıyor, Kristen onu kucakladığında dahi Shorty sakinleşmiyor.

Shorty’nin bu endişesi oyuncaklarının elinden alınmasıyla başlamış esasen.

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Bunu bilen Kristen’in annesi onlara yardımı dokunabilecek bir fikir ortaya atmış. Marc’ın evden uzakta olduğu bir gün kızının yanına uğrayan anne, evine dönünce hemen internet üzerinden bir manken siparişi vermiş.

Kristen bunun hiçbir işe yaramayacağından son derece eminmiş.

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“Annem bana bu fikrini ilk söylediğinde onun delirdiğini düşündüm” diyor Kristen. “Bunun işe yaramayacağını, ancak komik birkaç fotoğraf çekmek için güzel bir fırsat olabileceğini düşündüm” diye ekliyor.

Sipariş ettikleri manken geldiğinde Kristen onu Marc’a mümkün olduğunca çok benzeyecek şekilde giydirmiş.

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Sadece kıyafetleri benzetmeye çalışmamış, Marc’ın kolunda bulunan dövmenin benzerini de bir kolluk olarak mankene takmış.

Mankene Farc (Fake-Marc) adını vermişler ve salondaki koltuğun üzerine oturtmuşlar.

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Sıra endişeli Shorty’yi yeni Marc ile tanıştırmaya gelmiş. Shorty’yi mankenin kucağına oturttuklarında son derece ilginç bir şey olmuş… Shorty bir anda sakinleşmiş ve rahatlamış.

30 dakika içinde uykuya dalan Shorty, gece boyunca rahat bir şekilde uyumuş.

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Kristen’in komik fotoğraflar çekerim diye kabul ettiği fikir, endişeli köpek için inanılmaz bir tedavi yöntemine dönüşmüş.

Bu manken, Marc ve Kristen’in sahip olduğu diğer köpeklerin de sakinleşmesine yardımcı olmuş.

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Genç çift sadece evlerinde birçok köpeğe bakmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşadıkları yerde bulunan birçok barınaktaki 32 yaşlı köpekle de düzenli olarak ilgileniyor. Kendi işlettikleri Vintage Pet Rescue isimli gönüllü organizasyon yardımıyla pek çok köpeğe yuva sağlıyorlar. Artık yalnız kalma korkusu yaşayan, terk edilme endişesi içindeki köpekler için buldukları harika bir çözümleri de var.

Sizin de köpeğinizle ilgili böyle sorunlarınız varsa denemek isteyebilirsiniz.

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