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Terk etmek nasıl yazılır, terk etmek yazımı nasıl olmalıdır? Terk etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta kullandığımız kelimeleri doğru telaffuz etmek kadar doğru yazmak da oldukça önemlidir. Daha etkili ve kaliteli bir iletişim açısından imla kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Türkçede pek çok kelimeyi yazarken doğru yazım konusunda ikilemde kalınır. Bu kelimelerden biri de terk etmek kelimesidir. Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda karışıklıklar vardır. Peki, terk etmek yazımı nasıl olmalıdır?

Terk etmek nasıl yazılır, terk etmek yazımı nasıl olmalıdır? Terk etmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Herhangi bir işten ya da kişiden vazgeçmek, ortamdan ayrılmak anlamlarına gelen terk etmek kelimesi, iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir kelime grubudur. Her iki kelime de kendi başlarına ayrı anlamlara gelir. Bu nedenle terk etmek kelimesinin yazımının ayrı mı yoksa birleşik mi doğru olduğu konusunda sıkça hata yapılmaktadır.

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Terk etmek nasıl yazılır?

Türkçe dil kurallarına bakıldığında herhangi bir kelimenin sonuna gelen ve eylem bildiren kelimelerin ayrı yazılması gerektiği görülebilir. İki kelimeden herhangi biri ayrı yazıldığı zaman anlam kaybı oluşmuyorsa genellikle kelimeler ayrı yazılmalıdır. Bu bilgiye bakılarak terk etmek nasıl yazılır sorusuna net bir cevap verilebilir. "Terk etmek bitişik mi yazılır?" sorusuna hayır cevabı verilir. Terk etmek kelimesi yardımcı fiille oluşturulmuş bir kelimedir ve bu nedenle terk etmek doğru yazılışı ayrı şekilde yazılmasıdır.

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Terk etmek yazımı ile ilgili örnek cümleler

"Terk etmek ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı özellikle yazı dilini sıkça kullananların araştırdığı bir konudur. Herhangi bir kelimenin doğru yazımı konusunda net bilgiye TDK sayesinde ulaşmak mümkündür. Sıkça karıştırılan ve yanlış kullanılan terk etmek yazımı için de buradaki bilgiler esas alınmalıdır. Terk etmek kelimesi bitişik yazıldığında imla hatası olarak kabul edilir. Terk etmek TDK kurallarına göre tek bir şekilde doğru yazılabilir. Terk etmek yazımı da ayrı şekilde olmalıdır. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili şu cümleler örnek gösterilebilir:

  • Terk etmek her zaman en kolay olanıdır; önemli olan kalıp mücadele etmektir. (Doğru yazım)
  • Eğer beni rahat bırakmazsa, onu terketmek zorunda kalacağım. (Yanlış yazım)
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