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'Termik santralin atıkları yüzünden siyah kar yağıyor'

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YAŞAM  | 05.01.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi'nde vatandaşlar, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin çevreye verdiği kirlilikten rahatsız olduğunu dile getirdi. Çevreye verdiği zararlarla gündeme gelen ve iki yıl boyunca üretim yapmayan Afşin-Elbistan A Termik Santrali özel şirketin santrali devralmasıyla yeniden kül saçmaya başladı. Kül nedeniyle yağan kar siyaha dönüştü.

Termik santralin yanı başında bulunan Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayanlar baca gazı arıtma sistemi olmayan termik santralin bıraktığı külün çevre felaketine yol açtığını söyledi.

Santralin çevreye verdiği zararlar nedeniyle iki yıl önce kapatıldığını söyleyen Çetin Zencirkıran adlı vatandaş, "A Termik Santrali yaklaşık 35 yıldır elektrik üretimi yaptı. Devletimiz bu sürecin ardından santralde baca gazı arıtma sisteminin olmadığı ve bölgeye zarar verdiğinden dolayı revizyon edilmesi için santrali kapattı. Geçtiğimiz günlerde de A Termik Santrali ve kömür işletmesi ile birlikte 20 yıllığına bir firmaya devri yapıldı. Santrali devralan firma burayı baca gazı filtresi yaparak çalıştıracaktı. Firma santrali devralır almaz hiçbir filtre sisteminin onarımını yapmadan enerji üretmeye başladı. Kül yağıyor, beyaz olması gereken kar görüldüğü üzere siyah. Bu mahalledeki insanların yüzde 80’i kanser ve solunum yolu hastalıkları ve rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Benim babam kanserden hayatını kaybetti. Bu mahalledeki insanlar ya akciğer ya gırtlak ya da mide kanseri. Diğer solunum yolu hastalıklarını saymıyorum" dedi.

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Enerji üretimine karşı olmadıklarını belirten Zencirkıran, “Biz sadece baca gazı filtresinin takılarak zararın en aza indirilmesini istiyoruz. Filtresini taksın çalıştırsın. Bu insanları bu kül ve zehir ile baş başa bırakmasınlar. Eski nüfusumuzun beşte biri kalmadı. İmkanı olanların hepsi göçtü gitti. Burada şimdi 1 evi olan ve gitme imkanı olmayan insanlarımız kaldı. Buna bir çözüm bulunsun. Artık kül ile zehir ile boğuşmak istemiyoruz” diye konuştu.

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İki yıl önce santralin kapatılmasıyla mahallelinin rahat nefes aldığını belirten Cuma Ali Şahin ise, “Bölge milletvekillerimiz mahallemizi ziyaret ettiğinde Afşin Elbistan A Termik Santraline baca gazı arıtmasının takılacağını ve çevre kirliliğine çözüm bulunacağını ifade etmişlerdi. Ardından santral eski olduğu ve bakım yapılacağı için kapatılması bizleri sevindirdi. 2 yıl santral çalıştırılmadı.
Geçtiğimiz günlerde santral devredildi ve filtreler takılmadan tekrardan devreye alındı. Biz artık mahallemize gelemiyoruz. Biz santralin sebep olduğu kirliliğe çözüm bulunmasını istiyoruz. Kasaba konumunda olan mahallemizin nüfusu önceden 10 bin kişiydi. Şimdi bin 500 nüfusumuz kaldı” şeklinde konuştu.

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Baca gazı arıtma sistemi olmayan termik santralinden saatte 280 ton kül atıldığını iddia eden Mehmet Ekici, atılan külün Çoğulhan ve çevre mahalleleri etkilediğini söyledi.
10 yıldır akciğer hastası olduğunu belirten İbrahim Gözükara da, “Siyasiler şu karı görüp santralin çalışmasına müsaade ediyorlarsa hiçbir şey söylemiyorum” ifadesini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş afşin çevre kirliliği siyah kar

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