Terminatör: Kara Kader filminden yeni fragman yayınlandı

"Terminatör: Mahşer Günü"nde yaşananların ardından gelecek olan ve aradaki filmleri yok saymayı hedefleyen "Terminatör: Kara Kader" (Terminator: Dark Fate) filminden heyecan dozu yüksek bir fragman yayınlandı.

Serinin sevilen karakterlerinden Sarah Conor'ı canlandıran Linda Hamilton ve serinin demir başı ve rolüyle bütünleşmiş olan oyuncusu Arnold Schwarzenegger bu filmle kamera karşısına geri dönüyor. 1984 yılında ilk kez yayınlandığından beri fenomen haline gelmiş bir film serisi olan “Terminator”ün son halkasında ikiliye; Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna ve Natalia Reyes gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal bilim kurgu serisinin yaratıcısı olan usta yönetmen James Cameron, filmin yapımcılığını üstlenirken, yönetmen koltuğunda Tim Miller oturuyor. Filmin senarist kadrosunda David S. Goyer, Justin Rhodes ve Billy Ray yer alıyor.

Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen suikasti engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani'nin tek koruyucusudur. Grace ise yarı insan yarı robottur...

"Terminatör: Kara Kader" (Terminator: Dark Fate) filminin, ülkemizdeki izleyicileriyle 1 Kasım 2019 tarihinde sinemalarda buluşması planlanıyor.



