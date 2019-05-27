Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı!

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

İşte Terminatör: Kara Kader fragmanı: