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Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 27.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı. Terminatör Kara Kader vizyon tarihi 31 Ekim 2019 olarak belirlenirken, filmin başrolünde bir kez daha Arnold Schwarzenegger'in yer alması filmin hayranlarını sevindirdi.

Terminatör: Kara Kader fragmanı yayınlandı!

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Terminator’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

İşte Terminatör: Kara Kader fragmanı:


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