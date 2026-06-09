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Termometreler 40 dereceye yaklaştı: Vatandaşlar şemsiye açtı

Diyarbakır'da termometreler 38 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar şemsiyeyle dolaşırken, çocuklar ise tarihi Anzele havuzunun yolunu tuttu.

Termometreler 40 dereceye yaklaştı: Vatandaşlar şemsiye açtı

Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, araç içi termometreler 38 dereceyi gösterdi. Şehrin farklı noktalarındaki dijital termometrelerde de sıcaklığın 37-38 derece arasında olduğu görüldü.

Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar parklar, ağaç altları ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşin etkisinden korunabilmek için şemsiye kullanarak sokaklarda yürüdü.

Termometreler 40 dereceye yaklaştı: Vatandaşlar şemsiye açtı 1

Yüksek sıcaklıklar yalnızca insanları değil hayvanları da etkiledi. Kent merkezindeki birçok hayvanın gölgelik alanlara sığındığı ve su kaynaklarının çevresinde toplandığı görüldü.

Termometreler 40 dereceye yaklaştı: Vatandaşlar şemsiye açtı 2

Öte yandan, sıcak havanın etkisiyle, bulantı, kusma, halsizlik ve sıcak çarpması şikayetleriyle çok sayıda vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Sur ilçesi tarihi Anzele havuzuna akın eden çocuklar sıcak havanın etkisinden kurtulmak için havuz çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: İHA

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Diyarbakır
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