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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

13.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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