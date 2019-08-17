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Terörün beli kırıldı! Burası Kato Dağı: Akın ettiler

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.08.2019 17:49 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yıllarca teröristlerin yuvalandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgeye gelenler, Faraşin Yaylası'ndaki suyu Habur Çayı dökülen Yeşilöz Deresi, sıcaktan bunalanların uğrak yeri haline geldi.

Bölgeye gelenler, dağların arasından geçen dereye girip yüzerek serinliyor. Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapanlar, 50 metreye inen derinlikteki hem yüzüyor hem de eşsiz doğada stres atıyor.

ÖNEMLİ TURİZM MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın batı illerindeki tatil yerlerini aratmadığını belirterek, Kato Dağı eteklerinin zamanla önemli turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Beytüşşebap Kato Dağı terör

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