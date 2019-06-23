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Ters ev turistlerin ilgi odağı oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ters Ev vatandaşların ilgi odağı oldu. Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına inşa edilen, 150 metrekarelik ve 2 katlı Ters Ev, açıldığı ilk hafta ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Ters ev turistlerin ilgi odağı oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ters Ev, açıldığı ilk hafta yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. İlk hafta Ters Ev’i 4 bin kişi ziyaret etti.

Radyal temel üstüne ankraj sistemiyle inşa edilen ve eğimi de bulunan Ters Ev’in içerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve bir evde bulunan diğer eşyalar ters şekilde monte edildiği için, insanların dikkatini çekiyor. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgisini çeken Ters Ev projesinin, kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

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'TERS EV ORDU'NUN TURİZM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK'

Ters Ev’in Ordu’nun önemli turizm noktalarından birisi haline geleceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, turizm noktalarını canlandırmak için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Ordu’yu turizmin gözdesi yapmayı planladıklarını aktaran Başkan Güler, “Ordu yaylaları ve mavi denizi ile Karadeniz’in turizm noktası. Bizlerde ilimizin turizm noktalarını canlandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve bunu ilk günlerinde bize gösteren Ters Ev projesini hizmete sunduk. Ters Evi Ordu’nun önemli turizm alanlarından bir tanesi yapacağız. Konumu ile herkesim kolaylıkla ulaşacağı Ters Ev ilimiz turizmine katkı sunacak” dedi.

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YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI 'TERS EV'

1 hafta önce açılmasına rağmen 4 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan ’Ters Ev’ görenlerin ilgisini çekiyor. Ters Ev’i ziyaret eden vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle Ters Ev’de fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor. Ters Ev hakkında düşüncelerini paylaşan vatandaşlar ise çok özel ve güzel bir çalışma yapıldığını belirterek bu ve buna benzer turizm yapılarının artmasını talep ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ters ev ordu

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