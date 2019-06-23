Ters ev turistlerin ilgi odağı oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve Karadeniz Bölgesi’nde tek olma özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ters Ev, açıldığı ilk hafta yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. İlk hafta Ters Ev’i 4 bin kişi ziyaret etti.

Radyal temel üstüne ankraj sistemiyle inşa edilen ve eğimi de bulunan Ters Ev’in içerisinde yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve bir evde bulunan diğer eşyalar ters şekilde monte edildiği için, insanların dikkatini çekiyor. Yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgisini çeken Ters Ev projesinin, kentin cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

'TERS EV ORDU'NUN TURİZM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK'

Ters Ev’in Ordu’nun önemli turizm noktalarından birisi haline geleceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, turizm noktalarını canlandırmak için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Ordu’yu turizmin gözdesi yapmayı planladıklarını aktaran Başkan Güler, “Ordu yaylaları ve mavi denizi ile Karadeniz’in turizm noktası. Bizlerde ilimizin turizm noktalarını canlandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve bunu ilk günlerinde bize gösteren Ters Ev projesini hizmete sunduk. Ters Evi Ordu’nun önemli turizm alanlarından bir tanesi yapacağız. Konumu ile herkesim kolaylıkla ulaşacağı Ters Ev ilimiz turizmine katkı sunacak” dedi.