Ters şeritte ilerleyen maganda korku dolu anlar yaşattı

Olay geçtiğimiz gün saat 21:20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ-İstanbul yolu Marmaraereğilisi ilçesi mevkiinde ters yöne giren bir otomobil karşıdan gelen diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
Bölünmüş yolda karşılarında ters yöne girip kural ihlali yapan bir otomobilin olduğunu gören diğer sürücüler ise hemen kornaya basarak, herhangi bir kazanın yaşanmaması için otomobile yol vermeye çalıştı.
HİÇBİR UYARIYA ALDIRIŞ ETMEDİ
Kural tanımaz sürücünün bu anları başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Kilometrelerce sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, yapılan hiçbir uyarıya da aldırış etmeden yoluna devam etti. Kilometrelerce ters yönde devam eden otomobilin akıbeti bilinmezken, diğer sürücüler yolda kural tanımazlık yapıp, korku dolu anlar yaşatan otomobil sürücüsünün bulunup cezalandırılmasını istedi.
(İHA)
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