Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı

Kaza, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir anda ters yöne dönüş yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeki motosikletliye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. (İHA)
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