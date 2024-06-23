"Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filminden rekor! Dune 2'yi geride bıraktı: 2024'ün bir hafta içinde en çok hasılat yapan filmi oldu

2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devam filmi Ters Yüz 2, 14 Haziran'da vizyona girmişti. Deadline'ın aktardığına göre, "Ters Yüz 2" (Inside Out 2) sadece bir hafta içinde dünya çapında toplam 438,7 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Ödüllü animasyonun devam filmi, 155 milyon dolar hasılatla Barbie filminden (162 milyon dolar) sonraki en iyi açılış hasılatını elde eden film olmuştu.

TERS YÜZ 2 FİLMİNİN KONUSU

"Ters Yüz 2" animasyon filmi, 2015 yapımı "Ters Yüz" filminin devamı niteliğindedir. Film, insanın iç dünyasını ve duygularını ele alan bir hikayeyi konu almaktadır. Ana karakterimiz Riley'in iç dünyasında yer alan duygular Joy, Sadness, Anger, Fear ve Disgust, bu sefer farklı maceralara atılırlar. Riley'in büyümesi ve duygusal gelişimi üzerine odaklanan film, duyguların insanın yaşamında ne kadar önemli bir rol oynadığını anlatmaktadır.







