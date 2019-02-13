YEMEK

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

Tadına doyamadığımız lezzetlerin ilk nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz? Favori yiyeceklerimizden bazıları aklımıza gelmeyecek tesadüfler sonucu ortaya çıkmış. Listeyi okuyunca siz de bizim gibi çok şaşıracaksınız.

Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Hayatta bazı güzel tesadüfler var; damla çikolatalı kurabiye gibi mesela :) Severek tükettiğimiz kimi gıdalar enteresan tesadüfler sonucu ortaya çıkmış. Bakalım bu listede neler varmış...

Buzlu dondurma

buzlu

11 yaşındaki Frank, evde hazırladığı gazlı içeceği içinde bir çubukla bahçede unutmuş ve bu karışım sabaha kadar bahçede donmuş. Sabah bahçede donmuş bir şekilde bulduğu içeceğin tadına bakınca hayran kalmış. Frank'ın ailesi sonrasında bu yiyeceğin patentini almış.

Yoğurt

yoğurt

Bundan yüzyıllar önce insanlar sütü yanlarında taşımak için keçi derisinden faydalanıp içine koymuşlar. Keçi derisindeki bakteriler ise sütün mayalanmasına neden olmuş. Mayalanan süt sonucu yoğurt oluşmuş.

Damla çikolatalı kurabiye

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Çikolatalı kurabiyenin kökeni 1930'lu yıllara dayanıyor. Ruth Wakefield, evde kurabiye yapmak isterken kakaosunun bittiğini fark edip çikolata parçaları eklemiş. Bu çikolata parçalarının kurabiyeye renk vereceğini düşünmüş ancak beklediği gibi olmamış. Olsun, iyi ki de olmamış :) Yoksa mahrum kalacaktık bu lezzetten.

Mısır gevreği

mısır

1989 yılında akıl hastanesinde çalışan iki kardeş, hastalar için sağlıklı bir yiyecek hazırlamak için buğday haşlamışlar. Haşlanan buğdayı yanlışlıkla unutmuşlar. Parçalara ayrılan buğday sonucu ortaya değişik bir lezzet çıkmış. Bu iki kardeş yemek denemelerine devam etmiş ve bu buğday denemesini mısıra çevirmişler. Sonuç olarak ortaya mısır gevreği çıkmış.

Fettuccine Alfredo

fettu

Bu leziz yemeğin ortaya çıkış hikayesi son derece minnoş :) Şef Alfredo de Lelio, canı bol yağlı makarna çeken hamile karısı için hazırlamış bu makarnayı. Fettuccine Alfredo, şimdilerde mantarlı ve tavuklu hazırlansa da Alfredo'nun ilk yaptığı tarifin içinde tereyağı ve parmesan bulunuyormuş.

Sakız

sakızzz

Thomas Adams, doğal lateks kullanarak lastik yapmaya çalışmış ancak bir türlü başarılı olamamış. Uzun denemeleri sonucu duruma sinirlenince bir para lateksi ağzına atmış. Çiğnendiğini gördüğü lateksin içine farklı aromalar katmaya başlamış. İşte sakızın bu şekilde enteresan bir tesadüf sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

Sallama çay

600'lü yıllarda Çin'de çayın kokusunu saklamak için kçük paketlere koyulduğu ve sonucunda ortaya sallama çayların çıktığı rivayeti vardır. Tabii bu durum ne kadar gerçek ne kadar yanlış bilinmez.

Patates cipsi

cips

New York'ta bulunan Moon Lake Lodge restoranında patates cipsi keşfediliyor. Nasıl mı? Restorana devamlı olarak gelen bir müşteri patates kızartmalarının çok kalın olduğundan sürekli olarak şikayetçiymiş. Devamlı olarak şikayet alan şef o kadar sinirlenmiş ki patatesleri incecik dilimleyip cips haline getirmiş. Bol yağda kızaran patatesler sonucunda patates cipsleri ortaya çıkmış.


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