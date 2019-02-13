Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Hayatta bazı güzel tesadüfler var; damla çikolatalı kurabiye gibi mesela :) Severek tükettiğimiz kimi gıdalar enteresan tesadüfler sonucu ortaya çıkmış. Bakalım bu listede neler varmış...
11 yaşındaki Frank, evde hazırladığı gazlı içeceği içinde bir çubukla bahçede unutmuş ve bu karışım sabaha kadar bahçede donmuş. Sabah bahçede donmuş bir şekilde bulduğu içeceğin tadına bakınca hayran kalmış. Frank'ın ailesi sonrasında bu yiyeceğin patentini almış.
Bundan yüzyıllar önce insanlar sütü yanlarında taşımak için keçi derisinden faydalanıp içine koymuşlar. Keçi derisindeki bakteriler ise sütün mayalanmasına neden olmuş. Mayalanan süt sonucu yoğurt oluşmuş.
Çikolatalı kurabiyenin kökeni 1930'lu yıllara dayanıyor. Ruth Wakefield, evde kurabiye yapmak isterken kakaosunun bittiğini fark edip çikolata parçaları eklemiş. Bu çikolata parçalarının kurabiyeye renk vereceğini düşünmüş ancak beklediği gibi olmamış. Olsun, iyi ki de olmamış :) Yoksa mahrum kalacaktık bu lezzetten.
1989 yılında akıl hastanesinde çalışan iki kardeş, hastalar için sağlıklı bir yiyecek hazırlamak için buğday haşlamışlar. Haşlanan buğdayı yanlışlıkla unutmuşlar. Parçalara ayrılan buğday sonucu ortaya değişik bir lezzet çıkmış. Bu iki kardeş yemek denemelerine devam etmiş ve bu buğday denemesini mısıra çevirmişler. Sonuç olarak ortaya mısır gevreği çıkmış.
Bu leziz yemeğin ortaya çıkış hikayesi son derece minnoş :) Şef Alfredo de Lelio, canı bol yağlı makarna çeken hamile karısı için hazırlamış bu makarnayı. Fettuccine Alfredo, şimdilerde mantarlı ve tavuklu hazırlansa da Alfredo'nun ilk yaptığı tarifin içinde tereyağı ve parmesan bulunuyormuş.
Thomas Adams, doğal lateks kullanarak lastik yapmaya çalışmış ancak bir türlü başarılı olamamış. Uzun denemeleri sonucu duruma sinirlenince bir para lateksi ağzına atmış. Çiğnendiğini gördüğü lateksin içine farklı aromalar katmaya başlamış. İşte sakızın bu şekilde enteresan bir tesadüf sonucu ortaya çıktığı biliniyor.
600'lü yıllarda Çin'de çayın kokusunu saklamak için kçük paketlere koyulduğu ve sonucunda ortaya sallama çayların çıktığı rivayeti vardır. Tabii bu durum ne kadar gerçek ne kadar yanlış bilinmez.
New York'ta bulunan Moon Lake Lodge restoranında patates cipsi keşfediliyor. Nasıl mı? Restorana devamlı olarak gelen bir müşteri patates kızartmalarının çok kalın olduğundan sürekli olarak şikayetçiymiş. Devamlı olarak şikayet alan şef o kadar sinirlenmiş ki patatesleri incecik dilimleyip cips haline getirmiş. Bol yağda kızaran patatesler sonucunda patates cipsleri ortaya çıkmış.
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