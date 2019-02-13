Tesadüf sonucu ortaya çıkan 8 yiyecek

Hayatta bazı güzel tesadüfler var; damla çikolatalı kurabiye gibi mesela :) Severek tükettiğimiz kimi gıdalar enteresan tesadüfler sonucu ortaya çıkmış. Bakalım bu listede neler varmış...

Buzlu dondurma

11 yaşındaki Frank, evde hazırladığı gazlı içeceği içinde bir çubukla bahçede unutmuş ve bu karışım sabaha kadar bahçede donmuş. Sabah bahçede donmuş bir şekilde bulduğu içeceğin tadına bakınca hayran kalmış. Frank'ın ailesi sonrasında bu yiyeceğin patentini almış.

Yoğurt

Bundan yüzyıllar önce insanlar sütü yanlarında taşımak için keçi derisinden faydalanıp içine koymuşlar. Keçi derisindeki bakteriler ise sütün mayalanmasına neden olmuş. Mayalanan süt sonucu yoğurt oluşmuş.

Damla çikolatalı kurabiye

Çikolatalı kurabiyenin kökeni 1930'lu yıllara dayanıyor. Ruth Wakefield, evde kurabiye yapmak isterken kakaosunun bittiğini fark edip çikolata parçaları eklemiş. Bu çikolata parçalarının kurabiyeye renk vereceğini düşünmüş ancak beklediği gibi olmamış. Olsun, iyi ki de olmamış :) Yoksa mahrum kalacaktık bu lezzetten.

Mısır gevreği

1989 yılında akıl hastanesinde çalışan iki kardeş, hastalar için sağlıklı bir yiyecek hazırlamak için buğday haşlamışlar. Haşlanan buğdayı yanlışlıkla unutmuşlar. Parçalara ayrılan buğday sonucu ortaya değişik bir lezzet çıkmış. Bu iki kardeş yemek denemelerine devam etmiş ve bu buğday denemesini mısıra çevirmişler. Sonuç olarak ortaya mısır gevreği çıkmış.