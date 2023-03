Tesadüfen gördü, hüzünle izledi

Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından Atatürk Bulvarı’nda ağır hasarlı olan Stat 2 Apartmanı’nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa’da bir bankada teknisyen olarak çalışan Mehmet Uzunkaya,44 yıl önce kentin ilk asansörlü binası olan 9 katlı Stad Apartmanı’nın en üst katında dünyaya gözlerini açtı. Yıkımın esnasında tesadüfen doğduğu apartmanın önünden geçen Uzunkaya, çocukluk dönemine ait hatıralarını hatırlarken hüzünle binanın yıkımını izledi.

"DUYGULARIM DEPREŞTİ"

50 yıllık apartmanda hatıraları bulunduğunu anlatan Uzunkaya, "Şu an 44 yaşındayım. 44 yıl önce burada doğmuştum. Duygularımız depreşti ama yapılacak bir şey yok. En azından can kaybı olmadı ona şükür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bundan daha iyisi olur inşaallah. Bakarak hüzünlü bir şekilde duygularınız depreşiyor ama yapacak bir şey yok. Biz de sizin gibi izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Binanın yıkılışını izleyen bazı vatandaşlar, film izler gibi yıkım anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı. Vatandaşlar, riskli olan tüm yapıların hızlı bir şekilde yıkımlarının gerçekleştirilerek, can kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.