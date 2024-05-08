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Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti... Tanyeli 47 kiloya kadar düştü! Son durumunu anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 10:44
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Bir dönemin en ünlü oryantali Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi sürecine başlamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Tanyeli son durumu hakkında bilgi verdi. Tanyeli, 'Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim' diyerek 47 kiloya kadar düştüğünü anlattı.

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti... Tanyeli 47 kiloya kadar düştü! Son durumunu anlattı

Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, tesadüfen pankreas kanserine yakalandığını öğrenmişti.

Aldığı haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli şimdilerde tedavi sürecine devam ediyor. Bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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'47 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM'

Son durumu hayli üzen Tanyeli, 'Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim' diyerek 47 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Tanyeli sağlık durumu sorulduğunda; 'İyi şeylerden konuşalım. İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. İyi mücadele ediyorum. Allah'ın dediği olur. Çözüm odaklıyım. Mücadelemi iyi yapıyorum. Tedaviler çok gelişmiş, iyi doktorlarım var. İyi haberler vermek isterim size.' dedi.

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Kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına teşekkür eden ünlü oryantal, "Haluk Şentürk, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Demet Akalın, Sibel Can, Zara, Kenan Doğulu ve Gülben Ergen... O kadar çok var ki... Camiamıza ve basın sektörüne çok teşekkür ederim' diye konuştu.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Tanyeli'nin son haline 'Baya zayıflamış', 'Erişmiş resmen', 'İnşallah bir an önce iyileşir' gibi yorumlar yapıldı.

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