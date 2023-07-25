Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti! Tanyeli kemoterapi öncesi son halini paylaştı

Bir dönemin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli, mide operasyonu geçirmesinin ardından verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Tanyeli, vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu öğrenmesinin ardından tedaviye başladı.

Ünlü oryantal, tedavi sürecinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Tanyeli, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Eski oryantal Tanyeli, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayımladı. Ünlü isim, gönderisine "Geçici hastane günlüklerim başladı. Kemoterapi öncesi muayenemiz tamam" ifadelerine yer verdi.

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Kısa bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi devam eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtmıştı. Ünlü isim, o anları takipçileriyle paylamıştı.

Önce peruğunu seçen ardından saçlarını kazıtan ve bu anları yayınlayan ünlü isim, paylaşımına “Günlerden peruk seçme günü” notunu düşmüştü.



