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  4. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti! Tanyeli kemoterapi öncesi son halini paylaştı

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti! Tanyeli kemoterapi öncesi son halini paylaştı

25.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce pankreas kanseri olduğu ortaya çıkan eski oryantal Tanyeli, yaptığı yeni paylaşım ile sevenlerine sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tanyeli, kemoterapiden önce muayene olduğu anları Instagram'ın hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı. Ünlü isim paylaşımında "Geçici hastane günlüklerim başladı. Kemoterapi öncesi muayenemiz tamam" ifadelerini kullandı.

Bir dönemin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli, mide operasyonu geçirmesinin ardından verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Tanyeli, vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu öğrenmesinin ardından tedaviye başladı.

Ünlü oryantal, tedavi sürecinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Tanyeli, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

tanyel

Eski oryantal Tanyeli, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını yayımladı. Ünlü isim, gönderisine "Geçici hastane günlüklerim başladı. Kemoterapi öncesi muayenemiz tamam" ifadelerine yer verdi.

tanyeli saç

SAÇLARINI KAZITMIŞTI

Kısa bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi devam eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtmıştı. Ünlü isim, o anları takipçileriyle paylamıştı.

Önce peruğunu seçen ardından saçlarını kazıtan ve bu anları yayınlayan ünlü isim, paylaşımına “Günlerden peruk seçme günü” notunu düşmüştü.


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