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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bu namazı kılmak çok sevap! İşte Diyanet recep ayı tesbih namazı kılınışı

23.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazının kılışını ve rekat sayısı merak edilen konulardan biri oldu. Tesbih namazı dini gün ve aylarda kılınan namazlardan biridir. Müslümanların heyecanla beklediği üç ayların gelmesi ile beraber araştırmalar hız kazandı. Recep ayının ilk gecesi bu gece olacak. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bu namazı kılmak çok sevap! İşte Diyanet recep ayı tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak ediliyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de üç aylar içerisinde yer alıyor. Ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olan tesbih namazı bu gece kılınacak.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesbih namazının kılınışı hakkında bilgi verildi. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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TESBİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

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