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Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı için yoğunluk başladı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
13.04.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlere ulaştırılarak iftar sofralarına lezzet katacak. Fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanan tescilli burma kadayıf, Kovid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla kuryeler aracılığıyla ramazanda evlere ulaştırılacak.

Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı için yoğunluk başladı!

Türk Patent ve Marka Kurumunca 4 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanan burma kadayıf için siparişler başladı. Üreticiler ramazanda büyük ilgi gören kadayıf siparişlerini yetiştirmek için salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde de talep görüyor.

''RAMAZAN YOĞUNLUĞUMUZ BAŞLADI''

Kadayıf işletmecisi Lütfü Karacaoğlan AA muhabirine, ramazan ayında kadayıf satışında yükselme olduğunu belirterek, artan siparişlere yetişmek içinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. "Ramazan yoğunluğumuz başladı. İnşallah tüm halkımıza tatlılarımızı yetiştireceğiz" diyen Karacaoğlan, ev ve iş yerlerine paket servis yapacaklarını belirtti.

Kadayıf ustası Mahmut Akdivar, 17 yılının bu meslekle geçtiğini ifade ederek, mesleği babasından öğrendiğini belirtti.

EN AZ 6 SAAT DİNLENDİRİLİYOR

Kadayıf yapımı için hazırladıkları hamuru en az 6 saat dinlendirdiklerini anlatan Akdivar, hamurun daha sonra tel hale getirildiğini aktardı. Akdivar, tel tel hazırlanan hamuru tereyağı ile yağlanan tepsiye dizerek, arasına da tercihe göre fıstık, ceviz, kaymak koyup pişirdiklerini dile getirerek, piştikten 45 dakika sonra da şerbeti döktüklerini kaydetti.

Ramazanda tatlı satışında artış olduğuna işaret eden Akdivar, müşterilerin taleplerini karşılamak içi büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti.

Akdivar, "Paket servislerimizle hizmet vermeye hazırız. Türkiye'nin bütün illerinden de sipariş almaya hazırız. Hiçbir iftar sofrası inşallah tatlısız kalmayacak. Hizmetimizi en güzel şekilde halkımıza sunacağız." dedi.

Müşteri Mehmet Demir fıstıklı kadayıfı çok sevdiğini belirterek, ramazan için kadayıf aldığını belirtti.

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(AA)

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