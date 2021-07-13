Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tescilli tost ve ayranından sonra Susurluk, kampçıların yeni gözdesi oldu!

Tescilli tost ve ayranından sonra Susurluk, kampçıların yeni gözdesi oldu!

13.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-İzmir kara yolundan geçenlere, coğrafi işaretli tost ve ayranıyla mola verdiren Balıkesir'in Susurluk ilçesi, doğal güzellikleriyle kamp ve karavancılardan da ilgi görüyor.

Tescilli tost ve ayranından sonra Susurluk, kampçıların yeni gözdesi oldu!

Eti, sütü, kokoreçi, tostu ve ayranıyla ünlü ilçenin Çaylak Mesire Alanı ve Şelalesi, Çobandede Seyir Terası, Çataldağı ve kaplıcaları doğa tutkunlarını ağırlıyor. Üye sayısı 65 bine ulaşan Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneğinin bazı üyeleri, yaklaşık 100 karavanla Çaylak Mesire Alanı'nda kamp yaptı.

Bölgede doğa yürüyüşüne de çıkan dernek üyeleri, mesire alanından geçen derede yüzdü. Müzikle eğlenen katılımcılar, kampın keyfini çıkardı. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, ilçenin misafirlerine pek çok alanda imkan sunduğunu ve beğenildiğini söyledi.

DİNAMİZM KAZANACAK

Bu ilginin Susurluk'a dinamizm katacağını dile getiren Güney, "Misafirlerimizle tanıştık, çevreci, anlayışlı, katkı sağlamanın ne anlama geldiğini biliyorlar. Biz onların gelmesinden dolayı çok memnun olduk. Böyle bir ekibin Susurluk'u tercih etmesi son derece önemlidir. Susurluk, tabiatıyla son derece mükemmel bir yerdir. İstanbul-İzmir kara yolunu kullananlar, Susurluk'u mola yeri ve lezzet durağı olarak görür. Eti, sütü, hayvansal üretimi, meyve ve sebze üretimiyle Susurluk, son derece önemli bir merkezdir. Susurluk'un bu güzel tabiatıyla inşallah turizm faaliyetlerine de ev sahipliği yapacağız." dedi.

“HER ZAMAN GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Dernek Başkanı Hayriye Yıldız da turizme ve tanıtıma yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirdi. Bölgede 4 gün kalacaklarını aktaran Yıldız, "Susurluk'u tanıtmak için geldik. Sosyal medyada 1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Susurluk'a gelip geçerken her zaman geliyorduk ama burayı bilmiyorduk, davet edildik, öğrendik. Bölgenin doğası, havası ve ağaçları çok güzel. Esnafı da çok misafirperver, her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Kampçılar, çadırcılar, karavancılar, herkes Susurluk'a gelmeli." dedi.

(AA)

Kurban Bayramı’nda yoğunluk bekleniyor! Ayvalık’ın nüfusu 8-9 kat artacakKurban Bayramı’nda yoğunluk bekleniyor! Ayvalık’ın nüfusu 8-9 kat artacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Teknolojiyi reddediyorlar! En gelişmiş icatları gaz lambası...Teknolojiyi reddediyorlar! En gelişmiş icatları gaz lambası...
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

65 yıldır yıkanmıyor! Yüzünde bir kir tabakası oluştu

Tüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film oldu

Tüylerini almayı bıraktı! Hikayesi film oldu

Karnındaki bebeği 46 yıl doğurmadı!

Karnındaki bebeği 46 yıl doğurmadı!

Bayramda tam doluluk! Nüfus 8-9 kat artacak

Bayramda tam doluluk! Nüfus 8-9 kat artacak

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.