Teşekkürler Vitor Pereira! Türkiye'deki deprem sonrası tüm Brezilya'ya öncülük etti, gollere sevinmedi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Spor camiası da dünyanın dört bir yanından yardım toplamak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, yaşanan felaketin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

YAKLAŞIK 30 MİLYON TL

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesi, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali topladı. Bu tutar yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor.

GOLLERE SEVİNMEDİ

Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında Flamengo ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazandı. Vitor Pereira, Flamengo'nun attığı gollere sevinmedi.

