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Teşekkürler Vitor Pereira! Türkiye'deki deprem sonrası tüm Brezilya'ya öncülük etti, gollere sevinmedi...

11.02.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, spor camiasından kulüpler ve futbolcular da yardım için seferber oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira da yaşanan afet sonrası Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

Teşekkürler Vitor Pereira! Türkiye'deki deprem sonrası tüm Brezilya'ya öncülük etti, gollere sevinmedi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Spor camiası da dünyanın dört bir yanından yardım toplamak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, yaşanan felaketin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

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YAKLAŞIK 30 MİLYON TL

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Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesi, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali topladı. Bu tutar yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor.

GOLLERE SEVİNMEDİ

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Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında Flamengo ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazandı. Vitor Pereira, Flamengo'nun attığı gollere sevinmedi.

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