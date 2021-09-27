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Teşkilat 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT ajanı Zehra'yı yıkan ölüm haberi!

27.09.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'de pazar akşamları seyirci karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni sezon 2. bölümünde sondaj gemisine yapılan hain saldırıdan sonra MİT'in özel ekibi intikam peşine düşüyor. Saldırıda Zehra'nın boşandığı eşi Kemal'in de öldüğü açıklanıyor. Haberi alan Zehra gözyaşları içinde "Vatan sağolsun" diyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat, 2. sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluştu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

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Teşkilat'ın 3 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 16. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Türkiye'ye ait sondaj gemisine yapılan saldırıda Zehra'nın boşandığı eşi Kemal'in de hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor. Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçen Halit Başkan'ın "Bu sabah sondaj gemimizde patlama oldu. Gemi mürettebatının bir çoğu hayatını kaybetti. Kemal'i de kaybettik. Başımız sağolsun" sözleri dikkat çekiyor. Eski eşini kaybeden Zehra ise gözyaşları içinde "Vatan sağolsun" diyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur.

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Aradan geçen süreçte her yerde Serdar’ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya’da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar’ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar’ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan

Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım’dır. Yıldırım’ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.

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Çağlar Ertuğrul Ezgi Şenler Teşkilat dizisi
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