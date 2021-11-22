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Teşkilat 23. son bölümde Squid Game sahnesi! Kanlı satranç oyunu MİT ajanları Zehra ve Serdar'ı şoke etti

22.11.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 23. bölümüyle ekrana geldi. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kılık değiştirerek Moskova'ya gitti ve gizli bir yapılanmanın içine sızdı. Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı yapılanmanın toplantısında, insanların piyon olarak kullanıldığı ve kaybedenin öldürüldüğü kanlı satranç oyunu sahnesi dikkat çekti. Dizideki satranç sahnesi ise akıllara Netflix'in dünya çapında fenomen olan Güney Kore yapımı Squid Game dizisini getirdi.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümündeki, satranç sahnesi izleyenleri dehşete düşürdü.

SQUID GAME DİZİSİNİ ANDIRAN SAHNELER!

Dizinin son bölümünde Moskova'ya giden Serdar ve Zehra, kılık değiştirerek Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızdı.

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Serdar ise yapılanmanın önemli isimlerinden olan ve kendisine çok benzeyen Rudolf'un kılığına girdi.

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Şirket olarak adlandırılan yapılanmanın özel partisine giden Serdar ve Zehra gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

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YENİLEN PİYON, RAKİBİNİ BALYOZLA ÖLDÜRDÜ

Dizideki o sahnelerde, özel partide insanların piyon olarak kullanılarak satranç oynandı.

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Kaybeden piyonu ise karşısındaki balyozla vahşi şekilde öldürdü.

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Dizide, amacı mültecilere yardım toplama olarak gösterilen toplantıda, kanlı satranç oyunundaki insanların ise yine mülteciler olduğu belirtildi.
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Dizideki bu sahneler ise, Güney Kore yapımı olan ve dünya çapında fenomen haline gelen Squid Game dizisini hatırlattı.

SOSYAL MEDYADA DA OLAY OLDU!

Teşkilat son bölümdeki Squid Game dizisine benzeyen kanlı oyun sahneleri ise sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Gürkan Uygun Teşkilat dizisi
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