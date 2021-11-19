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Teşkilat 23. yeni bölüm 2. fragmanı! Zehra ve Serdar'ı şoke eden satranç oyunu

19.11.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde Zehra ve Serdar kılık değiştirerek çok gizli bir yapılanmanın içine sızıyor. İnsanların piyon olarak kullanıldığı ve öldürüldüğü satranç oyununu gören ikili büyük şok yaşıyor. Dizideki satranç sahnesi ise, Netflix'in dünya çapında fenomen olan yapımı Squid Game dizisine benzetildi.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

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SQUID GAME BENZERİ SATRANÇ OYUNU!

Dizinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor.

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Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor.

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Yenilen piyon ise vahşi şekilde öldürülüyor.

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Dizideki bu sahneler ise akıllara Squid Game dizisini getirdi.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat 22. son bölüm final sahnesinde Yıldırım'ın kaçırdığı Zehra'nın kızı Yağmur'u Serdar kurtarmayı başardı. Kızına karşılık hayatını ortaya koyan Zehra'yı ise içtiği zehrin etkisinden yine Serdar kurtardı. Anne ve kız ise aylar sonra ilk defa buluştu. Serdar ise bu sahne karşısında gözyaşlarına boğuldu.

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UZAY'IN EŞİ EBRU VURULDU

Diğer yandan ise Yıldırım'ın tuzağına düşen Uzay'ın eşi Ebru, MİT ekibiyle ilgili gerçekleri araştırmaya başladı. Ebru, ekibin operasyon sırasında yüzleri belli olacak şekilde fotoğraflarını çekti. Uzay ise eşinin evine gizlice girerek fotoğrafları sildi. Ancak Yıldırım, Çetin'e Ebru'nun öldürülmesi için emir verdi. Hakkı Dayı'nın oğlu ise tetikçi olarak bu saldırıda kullanılmak istendi. Ebru'yu korumak isteyen ekip ise evine gittiği sırasında, Ebru'nın sokak ortasında kurşunun hedefi olduğunu gördü. Uzay hamile olan eşinin vurulduğunu görünce büyük yıkım yaşadı. Diğer yandan Hakkı Dayı ise, Ebru'nun vurulduğu anda elinde silahla kaçan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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