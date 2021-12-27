Teşkilat 28. son bölüm final sahnesine Elçi rolüyle Emre Başer damga vurdu! Teşkilat'ta Elçi ve Ceren sevgili mi?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 26 Aralık Pazar akşamı 28. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde, diziye yeni katılan Emre Başer'in canlandırdığı Elçi kod adlı mahkum dikkat çekti.

CEREN VE ELÇİ SEVGİLİ Mİ?

Elçi kod adlı mahkum Serdar'a düşman olmasıyla merak uyandırdı. Ayrıca Ceren'in olaylar karşısında tepki göstermemesi de izleyiciyi meraklandırdı. Peki ama Teşkilat dizisinde Ceren ve Elçi sevgili mi?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler.

Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?



Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.



