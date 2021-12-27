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Teşkilat 28. son bölüm final sahnesine Elçi rolüyle Emre Başer damga vurdu! Teşkilat'ta Elçi ve Ceren sevgili mi?

27.12.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi 28. son bölüm final sahnesinde nefes kesen anlar yaşandı. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinde Elçi karakterini canlandıran Emre Başer'in canlandırdığı Elçi karakteri damga vurdu. Teşkilat'ın son bölüm final sahnesinde Elçi, Ceren'e ''Seni özlemişim" dedi. Ardından ellerini Ceren'in yüzüne götürdü. Teşkilat'ta Elçi ve Ceren arasındaki ilişkinin ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 26 Aralık Pazar akşamı 28. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde, diziye yeni katılan Emre Başer'in canlandırdığı Elçi kod adlı mahkum dikkat çekti.

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CEREN VE ELÇİ SEVGİLİ Mİ?

Elçi kod adlı mahkum Serdar'a düşman olmasıyla merak uyandırdı. Ayrıca Ceren'in olaylar karşısında tepki göstermemesi de izleyiciyi meraklandırdı. Peki ama Teşkilat dizisinde Ceren ve Elçi sevgili mi?

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

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Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler.

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Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

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Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

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Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu MİT Teşkilat dizisi
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