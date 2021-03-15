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Teşkilat 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta Serdar ve Zehra'dan Almanya'da nefes kesen operasyon

15.03.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ekrana gelen 2. bölümüyle nefesleri kesti. Mete tarafından kurulan özel ekip ilk operasyonunu yaptı ve Pascal'ı ele geçirdi. Teşkilat dizisinin 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde özel ekip bu defa Almanya'da operasyon yapıyor. Serdar ve Zehra'nın şık kıyafetlerle katıldığı balodan, aksiyon filmlerini aratmayacak türde iplerle kaçtıkları sahne dikkatleri çekiyor. İşte Teşkilat 3. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat dizisi 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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Teşkilat'ın yeni bölümünde, özel ekip bu defa Almanya'ya giderek operasyon yapacak. Zehra ve Serdar'ın şık kıyafetleriyle dikkat çektiği yeni bölüm fragmanında, aksiyon filmlerini aratmayan sahneler ekrana gelecek.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.
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Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır.

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Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

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İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete’nin talimatı ile Ceren’le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır.

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Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren’den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar’ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

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Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal’ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar’ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra’dan gelir.

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Pascal’ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal’ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl’ün yer aldığı Teşkilat’ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi
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