Teşkilat 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta Serdar ve Zehra'dan Almanya'da nefes kesen operasyon

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat dizisi 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan 3. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat'ın yeni bölümünde, özel ekip bu defa Almanya'ya giderek operasyon yapacak. Zehra ve Serdar'ın şık kıyafetleriyle dikkat çektiği yeni bölüm fragmanında, aksiyon filmlerini aratmayan sahneler ekrana gelecek.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevgilisi Ceren’in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır.



Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete’nin yanında alır.

Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.