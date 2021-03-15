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Teşkilat dizisi 2. bölüme damga vuran final sahnesi! TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat sosyal medyayı salladı!

15.03.2021 02:40 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Teşkilat son bölümde, İHA/SİHA ekibine yapılan hain saldırının intikamını almak için yola çıkan özel ekip göreve başladı. Son bölümde saldırının bir numaralı planlayıcısı Pascal'ın peşine düşen ekip, onu sağ olarak yakalamayı başardı. Cezaevinden çıkartılarak ekibe katılan hacker ise Mete'nin oğlu çıktı. Finalde Hulki vurulurken, Serdar ve Zehra ise Ceren'i takip ederken kaza yaptı.

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat, 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Teşkilat son bölümde Serdar, başka ülkeler için ajanlık yaptığını öğrendiği sevgilisi Ceren'in hayal kırıklığını yaşarken, görev için onunla ilişkisine devam etti.

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip ise göreve başladı. Ailelerine öldükleri açıklanan ekip üyeleri, ilk operasyonu ise saldırının Türkiye'deki planlayıcısı Pascal'ı yakalamak için yaptı. Yurt dışına kaçmak isteyen Pascal'ı insan kaçakçılarının olduğu kamyonda yakalayan özel ekip, onu gizli bir yerde tutmaya başladı.

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Ancak gizli mekana ise saldırı düzenlendi. Final sahnesinde ise Hulki'nin saldırıda vurulması dikkat çekti.

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Diğer yandan ise Ceren'i takip eden ve hard diski ulaştırmasını engellemeye çalışan Serdar ve Zehra ise harekete geçti. Serdar, çareyi Ceren'in arabasına çarpmakta buldu.

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Cezaevinden çıkartılarak ekibe katılan hacker ise Mete'nin oğlu çıktı.

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TEŞKİLAT TWITTER'DA TT OLDU!

Teşkilat dizisi son bölümüyle sosyal medya gündeminde de zirvede yer aldı. İşte Twitter'daki Teşkilat yorumlarından bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Ezgi Şenler Nihat Altınkaya Teşkilat dizisi
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