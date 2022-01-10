Teşkilat 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serdar ve Zehra'yı rehin alan Elçi'nin hain planı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisinin 9 Ocak Pazar akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın 16 Ocak'ta ekrana gelecek 30. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ELÇİ EKİBİ REHİN ALIYOR

Teşkilat yeni bölümde Emre Başer'in canlandırdığı Elçi karakteri, MİT'in özel ekibine pusu kuruyor. "3 yıldır bu anı bekliyorum" diyen Elçi, Serdar'ın kafasına silah dayıyor. Elçi rehin aldığı Zehra, Hakkı, Hulki ve Pınar'ı öldüreceğini söyleyerek, Serdar'ın hayatını kurtarmak için birini seçmesini istiyor. Ancak Serdar, Elçi'ye beklemediği bir yanıt veriyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi’nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi’nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım’ın peşine düşer.

Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer.

Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir.



Elçi’nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kal



