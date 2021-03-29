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Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceren ölüyor mu? Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinden ayrılacak mı?

29.03.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ekrana gelen 4. bölümüyle nefesleri kesti. Mete tarafından kurulan özel ekip Berlin'de Neo-Nazi gruplarına karşı operasyon yaptı. Teşkilat dizisinin 5. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Serdar ve özel ekip, Türkler'in bulunduğu meydana, bombalı araçla yapılacak olan saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren ise keskin nişancının hedefine giriyor. Peki Ceren ölüyor mu? İşte Teşkilat 5. bölüm fragmanı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 4 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 5. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanında, Türkler'in Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yaptıkları protesto eylemine bombalı araçla saldırı yapılmak isteniyor. Serdar, Hulki ve Zehra ise saldırıyı durdurmaya çalışıyor. Fragmanda Serdar'ın ise Alman polisi
tarafından gözaltına alındığı görülüyor. Yeni bölümde Serdar'ın, ajan olduğunu anladığı Ceren'e yaptığı evlilik teklifi dikkat çekiyor. Ancak Ceren o anlarda keskin nişancı tarafından vurulmak isteniyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor.

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Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!

Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor.

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Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor.

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Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.

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Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.

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NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor.

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Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor.

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Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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