Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceren ölüyor mu? Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisinden ayrılacak mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 4 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 5. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanında, Türkler'in Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yaptıkları protesto eylemine bombalı araçla saldırı yapılmak isteniyor. Serdar, Hulki ve Zehra ise saldırıyı durdurmaya çalışıyor. Fragmanda Serdar'ın ise Alman polisi

tarafından gözaltına alındığı görülüyor. Yeni bölümde Serdar'ın, ajan olduğunu anladığı Ceren'e yaptığı evlilik teklifi dikkat çekiyor. Ancak Ceren o anlarda keskin nişancı tarafından vurulmak isteniyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor.

Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor.



Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor.