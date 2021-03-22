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Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!

22.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Teşkilat son bölümde, İHA/SİHA ekibine yapılan hain saldırının faillerini bulmak için kurulan özel ekip, Berlin'de operasyon yaptı. Ekip Pascal'a talimatı veren Şirket'in başındaki kişiyi tespit etti. Ancak Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre olan Serdar ve Zehra nefes kesen bir sahneyle otelden kaçmayı başardı. Finalde ekip Pascal'ı da öldürdü. Teşkilat sosyal medyayı da salladı.

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat, 21 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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GİZLİ EKİPTEN NEFES KESEN BERLİN OPERASYONU

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

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Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

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Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu. Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı.

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Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

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TEŞKİLAT TWITTER'DA TT OLDU!

Teşkilat dizisi son bölümüyle sosyal medya gündeminde de zirvede yer aldı. İşte Twitter'daki Teşkilat yorumlarından bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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