Teşkilat bugün var mı? Teşkilat yeni bölüm saat kaçta? İşte 8 Ocak TRT1 yayın akışı

Teşkilat saat kaçta başlıyor izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 8 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı ile dizinin bugün olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, Milli İstihbarat Teşkiatı'nı konu alıyor. Peki Teşkilat bu akşam var mı, saat kaçta? İşte 8 Ocak TRT1 yayın akışı...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat bu akşam saat 21.00'de ekranlarda olacak. Yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin bu hafta 60. bölümü yayınlanacak.

Teşkilat dizisinde bu hafta yine bir operasyon yapılıyor. Kimlikleri ifşa olmak üzere olan Zehra ve Ömer ekip arkadaşları sayesinde kurtuluyor. Yayınlanan fragmanda daha sonrasında Ömer'in yakalanıp boğazına ip geçirildiği görülüyor.

8 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

03:35 Ege'nin Hamsisi

05:45 Kapanış



