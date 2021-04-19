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Teşkilat dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mete Başkan ölecek mi? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrılacak mı?

19.04.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 7. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde MİT'in özel ekibi, Kuzey Irak'ta operasyon yaparak Zayed Fadi'ye de unutamayacağı bir ders verdi. Teşkilat'ın 8. yeni bölüm fragmanında ise Mete Başkan düzenlenen suikast sonucunda ağır yaralanıyor. Ekip ise Mete Başkan'ın intikamı için operasyon yapıyor. Peki Teşkilat'ta Mete Başkan'a ne olacak? Mesut Akusta diziden ayrılacak mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 8. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vurdu.

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Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan yeni bölümde hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

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MİT'in özel ekibi ise bu saldırının izini sürerek intikam peşine düşüyor. Fragmanda Serdar ve Zeynep'in içinde olduğu özel uçak ise düşme tehlikesi yaşıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler.

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Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez.

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Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.
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FADİ, ŞİRKET’TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner.

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Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir.

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Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

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CEREN, SERDAR’I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır.Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır.
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Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 MİT Teşkilat dizisi
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