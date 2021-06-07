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  4. Teşkilat dizisi sezon finalinde Fadi devri kapandı! Serdar ve Zehra öldü mü? Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat'tan ayrıldı mı?

Teşkilat dizisi sezon finalinde Fadi devri kapandı! Serdar ve Zehra öldü mü? Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat'tan ayrıldı mı?

07.06.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat'ta Fadi'nin adamlarının kaçırdığı yolcu uçağını kurtaran Serdar ağır yaralandı. Zehra ise metroya yapılacak olan bombalı saldırıyı önlemek için hayatını riske attı. Diğer yandan ise Mete Başkan, kendisine saldıran Fadi'yi öldürdü. Teşkilat finalinde Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar ile Deniz Baysal Yurtçu'nun oynadığı Zehra'nın ölüp ölmediği ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizis, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle sezon finali yaptı. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

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SERDAR BÜYÜK SALDIRIYI ÖNLEDİ

Teşkilat son bölümde MİT'in elinde tuttuğu Fadi, içerden birinin hainlik yapması nedeniyle kaçmayı başardı. Fadi'nin adamları kaos çıkarmak için terör eylemleri planladı. Fadi'nin yurt dışına çıkmasının sağlanması isteyen teröristler ise yolcu uçağını kaçırarak MİT'in merkezi Kale'ye çarptırmak için plan yaptı. Ancak uçağa sızan MİT'in ajanı Serdar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

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Ancak Serdar bir teröristin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Uçağın inmesinin ardından ise Serdar'a sağlık ekipleri müdahale yaptı. Ambulansın ise yolda siyah bir tıra konulması dikkat çekti.

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Bir süredir diziden ayrılacağı iddia edilen Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterine ne olacağı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.

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ZEHRA'YA NE OLDU?

Diğer yandan ise Ceren'in evinin izlendiğini öğrenen Şef, onu öldürmek istedi. Ancak bunu anlayan Ceren karşı bir hamle yaparak Şef'i öldürdü. Ceren'in Şef'in dışında başka bir kişi adına çalıştığı da ortaya çıktı.

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Türkiye'yi kana bulamak isteyen terör grupları ise metroda bomba patlatmak için harekete geçti. MİT'in özel ekibi metrodaki saldırıyı önlemeyi başardı.

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Ancak vagonda bulduğu bombayı imha etmek isteyen Zehra, patlamanın ortasında kaldı. Deniz Baysal Yurtçu'nun oynadığı Zehra karakterinin ölüp ölmediği ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

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METE BAŞKAN, FADİ'Yİ ÖLDÜRDÜ

Fadi, yapılan kaçış planıyla özel bir uçakla yurt dışına kaçmak için havaalanına getirildi. Ancak Fadi karşısında Mete Başkan ve MİT elemanlarını buldu. En yakın adamının kendisini sattığını anlayan Fadi çılgına döndü.

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MİT'in planıyla yakayı ele veren Fadi, cebinden çıkardığı çakıyla Mete'ye saldırmak istedi. Ancak bunu fark eden Mete, karşı hamle yaptı ve o çakıyla Fadi'yi öldürdü. Dizinin ilk sezonunda Zayed Fadi karakterini canlandıran Mehmet Usta da Teşkilat dizisine veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
muhteşem bi dizeydi yapanlardan ALLAH razı olsun
Hiç dizi izlemem ama bu tür yayınların olması ve devamlılığı çok önemli. Çünkü dizi izleyen bir kesim var ve eğer bu tür yapıtlar olmasa ortalık ahlaksız edepsiz dizilere kalıyor.
güzel ama tamamı ile acemice çekilmiş

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