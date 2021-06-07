Teşkilat dizisi sezon finalinde Fadi devri kapandı! Serdar ve Zehra öldü mü? Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu Teşkilat'tan ayrıldı mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizis, 6 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle sezon finali yaptı. Teşkilat dizisinin sezon finali bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SERDAR BÜYÜK SALDIRIYI ÖNLEDİ

Teşkilat son bölümde MİT'in elinde tuttuğu Fadi, içerden birinin hainlik yapması nedeniyle kaçmayı başardı. Fadi'nin adamları kaos çıkarmak için terör eylemleri planladı. Fadi'nin yurt dışına çıkmasının sağlanması isteyen teröristler ise yolcu uçağını kaçırarak MİT'in merkezi Kale'ye çarptırmak için plan yaptı. Ancak uçağa sızan MİT'in ajanı Serdar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

Ancak Serdar bir teröristin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Uçağın inmesinin ardından ise Serdar'a sağlık ekipleri müdahale yaptı. Ambulansın ise yolda siyah bir tıra konulması dikkat çekti.

Bir süredir diziden ayrılacağı iddia edilen Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterine ne olacağı ise yeni sezonda ortaya çıkacak.