Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul'un yerine EDHO'dan sürpriz transfer!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi yaşanan ayrılıklarla gündem olmuştu. Dizinin sezon finalinde Gürkan Uygun, Ezgi Şenler ve Hakan Boyav veda etmişti. Teşkilat'ta MİT ajanı Serdar rolünü canlandıran Çağlar Ertuğrul ise geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde diziden ayrıldığını açıklamıştı.



EDHO'NUN ALPARSLAN'I TEŞKİLAT'A MI KATILIYOR?

Teşkilat dizisinde başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un veda açıklaması izleyicileri şoke etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'a yeni sezonda bomba bir isim katılıyor. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan’ı Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisiyle imza aşamasında.

Yıldırımer, atv’de ekrana gelen son olarak “Adı Sevgi” dizisinde başrol oynamıştı.

SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİKLER

İki sezon Ankara’da çekilen dizinin konusu ise 3. sezonunda İstanbul'da geçecek. Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğuna ise Gül Sarılaltın oturacak.



