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Teşkilat dizisine Ezgi Eyüboğlu, Ceren rolüyle damga vurdu! Sırrı finalde çözüldü! Ezgi Eyüboğlu kimdir?

08.03.2021 02:17 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisine Ezgi Eyüboğlu, Ceren rolüyle damga vurdu! Sırrı finalde çözüldü! Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Ezgi Eyüboğlu, TRT 1'in MİT'i anlatan Teşkilat dizisindeki Ceren karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Teşkilat dizisinde MİT personeli Serdar'ın (Çağlar Ertuğrul), nişanlısı Ceren'i canlandıran güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu yeni rolüyle hayranlarını şaşırttı. Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı Ceren karakterinin sırrı ise final sahnesinde ortaya çıktı. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu nereli, dizileri neler?

Ezgi Eyüboğlu, Teşkilat dizisinde Ceren rolüyle izleyici karşısına çıktı. Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren ile MİT ajanı Serdar evlilik hazırlıkları yapıyordu. Serdar’ın aşık olduğu sevgilisi Ceren, çekici ve sempatik bir kadındır. Mutfakta mucizeler yaratan ve yaptığı Fransız soslarını satarak hayatını sürdüren Ceren'in karakterinde görünenden fazlasını barındırdığı ise son sahnede ortaya çıktı. Finalde Serdar operasyon sırasında nişanlısı Ceren'in başka ülke için çalışan bir ajan olduğunu anladı. Peki Teşkilat dizisine damga vuran Ceren'i canlandıran Ezgi Eyüboğlu kimdir?

trt-1-teskilat-dizisi-ezgi-eyupoglu-ceren-kim-aslen-nereli-sevgilisi-bakin-kim-cikti

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 yılından İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eski eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırdı. Bir Aile Hikayesi adlı dizile Nil karakterini canlandırdı.

Teskilat-Dizisi-Ceren-rolu-karakteri

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

Ezgi-Eyuboglu-Teskilat-Dizisinde-Ceren-rolunde

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Adı Mutluluk Adı Mutluluk (Kumsal) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Ada) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (TV Dizisi )

2013-2014 - İntikam (TV Dizisi )

2012 - Yalan Dünya - 27. bölüm (TV Dizisi )

2012 - Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi )

2011 - Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi )

2011 - Kutsal Damacana: Dracoola

2011 - Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi )

2010 - Ateşe Yürümek

2008 - Arka Sokaklar (TV Dizisi )

2007 - Senin Uğruna (TV Dizisi )

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