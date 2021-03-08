Teşkilat dizisine Ezgi Eyüboğlu, Ceren rolüyle damga vurdu! Sırrı finalde çözüldü! Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Ezgi Eyüboğlu, Teşkilat dizisinde Ceren rolüyle izleyici karşısına çıktı. Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren ile MİT ajanı Serdar evlilik hazırlıkları yapıyordu. Serdar’ın aşık olduğu sevgilisi Ceren, çekici ve sempatik bir kadındır. Mutfakta mucizeler yaratan ve yaptığı Fransız soslarını satarak hayatını sürdüren Ceren'in karakterinde görünenden fazlasını barındırdığı ise son sahnede ortaya çıktı. Finalde Serdar operasyon sırasında nişanlısı Ceren'in başka ülke için çalışan bir ajan olduğunu anladı. Peki Teşkilat dizisine damga vuran Ceren'i canlandıran Ezgi Eyüboğlu kimdir?

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 yılından İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eski eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırdı. Bir Aile Hikayesi adlı dizile Nil karakterini canlandırdı.