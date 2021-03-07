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  4. Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT'in özel ekibi göreve başlıyor! TRT'nin MİT dizisi Teşkilat 1. bölümüyle nefes kesti!

Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MİT'in özel ekibi göreve başlıyor! TRT'nin MİT dizisi Teşkilat 1. bölümüyle nefes kesti!

07.03.2021 23:20 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, ekrana gelen ilk 1. bölümüyle nefes kesti. Dizinin final sahnesinde MİT personeli Serdar (Çağlar Ertuğrul), evlilik hazırlığı yaptığı Ceren'in (Ezgi Eyüboğlu) yabancılar için çalışan bir ajan olduğunu öğrendi. Teşkilat'ın ilk bölümü sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Teşkilat'ın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde tuzağa düştüğünü anlayan Serdar, özel ekibe giriyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat isimli yeni dizisi 7 Mart Pazar akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çarpıcı operasyonlarının anlatılacağı Teşkilat dizisinde, MİT'İn sır gibi saklanan ve "Kale" olarak adlandırılan kampüsünden görüntüler de ilk kez ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin 14 Mart Pazar ekrana gelecek olan 2. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yapıyor.

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Teşkilat dizisi,yedi vatan sevdalısı istihbaratçının olağanüstü operasyonlarını, geride bıraktıkları sevdiklerini, vatan uğruna yaptıkları fedakarlıklarını ekrana taşıyor.

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TEŞKİLAT İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır.

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Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat için devasa platoTRT 1'in yeni dizisi Teşkilat için devasa plato

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“SİZE ÖLMEYİ TEKLİF EDİYORUM”

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

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Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan’la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini “ölmüş bilmesi” gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder…

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GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLUN BAŞINDA

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir.

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Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı ‘ölmüş’ bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

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TRT 1
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