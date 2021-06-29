Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ile sevgilisi Oğulcan Engin'in Miami tatili!

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu, bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor.

Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen çift, tatil sezonunu Marmaris'te açmıştı.



Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın da lüks evinin olduğu Miami'de tatil yapan çift, birlikte karelerini de Instagram'dan paylaştı.

Ezgi Eyüboğlu da Miami sokaklarında çekilen karelerini hayranlarıyla paylaştı.

Güzel oyuncun paylaşımına, sevgilisinin annesi Seda Sayan da emojiyle yorum yaptı.



